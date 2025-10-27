Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia al menos tres días de lluvias en la Comunitat Valenciana y señala las zonas donde caerán
La plantilla del Claret Benimaclet celebra su victoria en el vestuario LP

Cuarta victoria consecutiva del Claret frente al Almeda

El conjunto de Benimaclet sigue invicto en este comienzo de la Liga Femenina 2 tras conseguir una nueva victoria a domicilio

R.D.

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:41

Comenta

El partido comenzó con buen acierto del cuadro amarillo que consiguió adelantarse en el marcador ya desde el principio; ventajas que se mantuvieron durante todo ... el encuentro. Claret conseguía jugar con soltura en ataque encontrando buenas jugadas de bloqueos y continuación gracias al buen juego de las interiores: Inés Serrano y Marta Cuellar que, a pesar de los problemas con las faltas, se repartían buenos minutos. Destacaba sobre todo la figura de Marta Cuellar, que se hacía fuerte en la pintura demostrando grandes dotes técnicos. De este modo se cerraba el segundo cuarto con una ventaja en el marcador de 15 puntos que parecía definitiva.

