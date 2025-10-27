Cuarta victoria consecutiva del Claret frente al Almeda

El partido comenzó con buen acierto del cuadro amarillo que consiguió adelantarse en el marcador ya desde el principio; ventajas que se mantuvieron durante todo ... el encuentro. Claret conseguía jugar con soltura en ataque encontrando buenas jugadas de bloqueos y continuación gracias al buen juego de las interiores: Inés Serrano y Marta Cuellar que, a pesar de los problemas con las faltas, se repartían buenos minutos. Destacaba sobre todo la figura de Marta Cuellar, que se hacía fuerte en la pintura demostrando grandes dotes técnicos. De este modo se cerraba el segundo cuarto con una ventaja en el marcador de 15 puntos que parecía definitiva.

Pero en el tercer cuarto, a pesar de que por unos instantes las visitantes llegaban a distanciarse hasta por 20 puntos, el acierto en el tiro exterior de las jugadoras de Almeda, con una gran prestación de Cristina Pujol, mantenía a las catalanas con vida. De hecho, en el último cuarto, Almeda consiguió acercarse hasta los 8 puntos de diferencia, tras una breve sequía anotadora de Claret al que le faltaba acierto.

Cambios de jugadoras en las visitantes con la entrada de Tamara Toledo, la canterana amarilla que consiguió dos valiosísimas canastas para dar tranquilidad a Claret de cara a los compases finales.

Buena victoria para Claret con anotación de todas las jugadoras, repartiendo minutos entre ellas y con dos canteranas, Tamara Toledo y Judith Rochina, como las más valoradas. A destacar también el buen debut en Liga Femenina 2 de otra canterana, Ariadna Romero, que sumaba además sus primeros puntos en la categoría.