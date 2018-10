Carles Martínez, entrenador: «El Valencia Basket es el equipo más potente después de Avenida y Girona» Carles Martínez, durante el Open Day de la Liga Femenina disputado en Torrejón. / j. bermejo El técnico ha cambiado el banquillo del Claret por el del Baxi Ferrol femenino: «A nivel nacional el entrenador valenciano está muy reconocido» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Viernes, 19 octubre 2018, 02:08

El baloncesto valenciano va a sacar músculo esta temporada en la Liga Femenina Dia por varios motivos. El más obvio es el aterrizaje del Valencia Basket pero hay un dato en los banquillos donde la hemeroteca no ofrece una comparación histórica. Dos entrenadores de la tierra, Rubén Burgos y Carles Martínez, están al frente de sus respectivos banquillos. Hace sólo unos meses los dos se enfrentaban en el derbi de la Liga Femenina 2, cuando Martínez era el primer entrenador del Claret. «Yo me imaginaba en esos momentos que Rubén sí que iba a estar con el Valencia Basket. En mi caso fue muy rápido en verano. Anuncié mi salida del Claret buscando nuevos retos y en pocos días me llamaron de Ferrol. Era un proyecto interesante y acepté», reconoce a LAS PROVINCIAS el actual técnico del Baxi Ferrol, que ha comenzado la campaña, como las taronja, con dos derrotas.

«En Valencia hay muy buen nivel de entrenadores», apunta Martínez que tiene claro que la ventana que se le ha abierto tanto a él como a Rubén Burgos es una opción que no le llega a la mayoría: «Hay mucha gente que no tiene esas oportunidades, o esa suerte, y tienen un grandísimo nivel. Incluso gente que está entrenando en la base. A nivel nacional el entrenador valenciano está reconocido, sobretodo con buenos trabajos de cantera. Tenemos entrenadores capacitados para llegar al máximo nivel».

Con respecto al proyecto del Valencia Basket, uno de los más comentados durante el Open Day de Torrejón, Martínez se muestra contundente: «Creo que han hecho una gran plantilla y va a ser uno de los equipos, si lo gestionan bien, de los que van a estar arriba. El Valencia Basket es el más potente de la competición después del Avenida y el Girona. Tienen que cuadrar piezas porque han tenido muchos cambios pero es una plantilla que va a competir arriba. Rubén Burgos me parece un gran entrenador y lo va a gestionar bien».

«No me lo tomo como un reto, las jugadoras me han acogido bien y vamos a trabajar para ir mejorando»

Ese listón, muy ambicioso, llevaría al proyecto taronja a luchar por los puestos de la Eurocup, como consiguió la pasada temporada el Gernika. «Pienso que han hecho plantilla para luchar por la zona alta de la tabla. Creo que todo el mundo piensa que es un equipo que entrará en la Copa de la Reina, el playoff y estará arriba, con equipos como el Cáceres», zanja el valenciano, que tiene claro que la llegada de la entidad de Juan Roig a la Liga Femenina es una semilla a germinar: «Pienso que la entrada del Valencia Basket, al ser un club con un equipo en la ACB, suma recursos económicos a la Liga Femenina Dia. A largo plazo seguro que van a luchar por los títulos en España y en Europa».

Martínez ha tenido un comienzo complicado con el Baxi Ferrol, al que llegó para llenar el hueco dejado por Lino López que se comprometió con el Perfumerías Avenida, con el listón muy alto tras el cuarto puesto de las gallegas la pasada temporada y un cambio profundo en la plantilla: «No me lo tomo como un reto. Las jugadoras me han acogido bien y estoy muy contento con ellas. Vamos a trabajar muy duro para ir mejorando».

El técnico sigue desde la distancia la actualidad del Picken Claret, al que llevó a las puertas del ascenso tras una temporada memorable, y considera que el convenio firmado con L'Alqueria va a ser muy positivo para el club de Benimaclet: «Independientemente que desde fuera siempre se haya pensado que ha habido estos años mucha rivalidad entre el Valencia Basket y el Claret esa rivalidad se ha quedado en la pista. Siempre ha habido buenas relaciones y desde la entrada de Esteban Albert se mejoraron mucho. El año pasado ya fue muy buena y siempre que necesitamos cualquier cosa el Valencia Basket estuvo ahí». Al respecto, considera que poder contar en la plantilla con jugadoras de la proyección de Lorena Segura puede ser muy importante para el ahora único proyecto valenciano en la Liga Femenina 2: «El Claret es un equipo con recursos limitados y todo lo que sea aportar jugadoras de nivel a la primera plantilla abarata el coste. También tienen problemas de instalaciones con lo que el acuerdo de cesión de uso de L'Alqueria también es algo importante». Con respecto a la actual temporada, Martínez tiene claro que será clave no comparar con lo ocurrido el pasado curso: «Si hubiera entrenado este año al equipo no hubiéramos jugado otra fase de ascenso. Creo que tienen una plantilla mejor pero la Liga Femenina 2 es más dura. El Grupo B tiene mucho nivel, hay equipos con muchos presupuesto confeccionados para ascender».