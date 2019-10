Capacitados para competir El CB Petraher de Valencia apuesta por la diversidad funcional | Nacido en el barrio de Patraix, el club lucha por lograr que todos puedan jugar con independencia de su situación social MANUEL MORERA Jueves, 17 octubre 2019, 23:53

«Si a los demás les apetece ganar lo entiendo pero yo juego para aprender, tener respeto, disfrutar y vivir algo nuevo cada mañana. Cuando tengo el balón noto que puedo contra el mundo». De esta forma resumía Daniel Font su experiencia en el baloncesto. El joven de 19 años tiene una discapacida intelectual y desde hace un año compite en el CB Petraher, que cuenta desde 2013 con un equipo para personas con diversidad funcional. «Queríamos hacer un baloncesto digno pero la crisis en el barrio era muy fuerte y teníamos que trabajar para que cualquier niño pudiera practicar baloncesto con independencia de su situación económica o social», explicaba el coordinador, Luis Cebrián, sobre los orígenes del equipo en el barrio de Patraix.

Con la premisa de hacer un baloncesto para todos, el CB Petraher formó un equipo para personas con diversidad funcional que, como afirma Cebrián, no los incapacita para competir: «Hay en otros sitios que utilizan el baloncesto de forma terapéutica y está muy bien, pero para nosotros lo primordial es que hagan deporte». Con esa mentalidad acude Font a sus dos entrenamientos semanales: «El baloncesto me ha hecho trabajar más duro en mi vida. Es algo bonito, no lo puedo olvidar. Hay que seguir hacia delante y luchar por tus sueños. Nunca hay que rendirse, hay que ir hasta el final, hasta la muerte». La voluntad de crecer mediante el trabajo diario no ha provocado que Font olvide la importancia del conjunto: «Da igual quién gane o quién pierda, siempre seremos un equipo y eso no se puede romper nunca. Cuando juegas mal sientes que has fallado y deseas que tus compañeros sean capaces de jugar bien sin ti».

Con la misma voluntad que demuestra Daniel Font se creó la sección de silla de ruedas. Roberto González es uno de sus jugadores y lo que más llama la atención es verlo llegar al entrenamiento caminando: «Yo tengo una lesión mínima que no puedes competir en baloncesto estandarizado y te permiten hacerlo en esta categoría. Cuando te sientas en una silla de ruedas te equiparas con el resto de jugadores». González, a sus 44 años, lleva casi media vida jugando y ya han pasado veinte años desde que sufrió un accidente de moto: «Tuve que dejar de hacer muchos deportes, gracias a esto me encuentro bien física y anímicamente, si no haces nada te empieza a doler el cuerpo y te repercute en toda tu vida. El deporte entrena la fuerza de voluntad, es una forma de superar tus límites, te encuentras mejor a todos los niveles». En la misma línea se muestra Vicente Sancho, que también compite en el equipo de silla de ruedas: «El baloncesto me ha dado autonomía personal. Cualquier tipo de movimiento antes me tenían que ayudar y ahora me acuesto y me levanto solo, mis padres se pueden ir unos días y me puedo apañar sin ningún problema. Antes de hacer deporte para mí eso era impensable».

González es un veterano del baloncesto en silla de ruedas, lleva diecinueve años compitiendo desde que vio una exhibición y decidió apuntarse. Su puesto habitual es el de pívot pero ante la falta de jugadores en esa posición, ahora ocupa la posición de base. Las demarcaciones son muy similares a las del baloncesto estandarizado. Para González, la principal diferencia es la producida por la silla de ruedas: «Aquí los pasos son las ocasiones que te impulsas, el máximo son dos veces y tienes que botar el balón o pasarlo, el resto en cuanto a normas es muy similar». Sin embargo, las diferencias técnicas son mayores y obligan a una preparación específica de los técnicos. «Elegimos entrenadores con título nivel tres, lo que antes era nacional, que ya tiene una asignatura especifica de baloncesto en silla de ruedas. Tiene que ser una persona que le encante formarse. Es un deporte completamente distinto, las reglas son parecidas pero tácticamente es muy diferente», relataba Luis Cebrián.

Como en cualquier deporte existe un riesgo de lesión y Sancho, que padece espina bífida, ya ha tenido que enfrentarse a algún problema: «He tenido una tendinitis, tenía que haber entrenado más. Los problemas más comunes son en las muñecas o según tu situación en la espalda». En la categoría de discapacidad intelectual, Font todavía no se ha tenido que enfrentar a ninguna lesión, pero tiene clara cuál es la forma de afrontarlas: «Si no puedo jugar me siento mal, aunque estuviera lesionado me gustaría apoyar a mis compañeros. Nunca hay que rendirse, a veces tiramos la toalla por chorradas». Practicar deporte también ha enseñado a Font a confiar en sus capacidades: «No me hace falta motivación, tengo fe y confianza en mí mismo. A veces hay que animar a los compañeros, pero mientras el equipo esté fuerte y unido yo estaré feliz».