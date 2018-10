Velocidad punta para Valencia Entrega de dorsales a los atletas de élite que participan en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. / lp Cheroben se postula para reeditar el triunfo aunque Komon no descarta la sorpresa | El 90% de las mejores marcas masculinas y el 83% de las femeninas que se logran en España se registran en las calles de la ciudad del Turia LOURDES MARTÍ Sábado, 27 octubre 2018, 01:07

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP es una prueba excepcional por muchas razones. Una de ellas es el hecho de contar con más de 60 atletas de 16 países bajo la administración de 12 managers diferentes de IAAF.

Mañana, a las 9 horas, la primera fila de la salida de la cita contará con 17 atletas con marcas inferiores a los 60 minutos. Caras conocidas repiten en la ciudad del running, como Abraham Cheroben. El de Bahrein es el recordman de la prueba. Paró el crono en 58:48 en 2014 y fue el más rápido en 2015 y 2017. Su deseo para el 2018 es «volver a ganar», comentó el subcampeón del mundo de medio maratón en la presentación de los atletas de élite .

En cabeza de carrera le acompañará el keniano Komon. Con un mejor tiempo personal de 59:14 no renuncia a nada: «Estoy preparado para correr lo mejor posible. Hay un gran equipo pero estoy listo para luchar por mi mejor tiempo». Tan confiado se siente el recordman del mundo en 10K que no se asusta cuando se le cuestiona sobre intentar bajar de los 57:59: «Si veo que puedo lograr batir la marca de Cheroben ya veremos lo que pasa». El británico Callum Hawkins aspira a recortar segundos a su tiempo de una hora exacta en el remodelado trazado valenciano: «Estoy entrenando fuerte y siento que es el momento de buscar las mejores marcas».

Chelimo y Burka, las grandes aspirantes al podio tras el récord en 2017 de Jepkosgei Abadía, que debuta en la distancia, consideraría perfecto parar el crono por debajo de 1:02:00

Aquellos que buscan volar ya saben dónde encontrar su mejor destino. El 90% de las 20 mejores marcas masculinas hechas en España se han conseguido en las calles de Valencia. En mujeres el porcentajes es del 83%.

En la élite femenina destaca el debut en Valencia de Edith Chelimo. Su mejor tiempo es 1:05:52. «Espero correr cerca de mi marca». De ser así podría soñar con dar un zarpazo a los 1:04:51 de Jepkosgei de 2017 que supuso récord del mundo femenino. Gelete Burka, campeona en pista cubierta, toda una institución en el atletismo, hizo referencia a sus posibilidades en una ciudad que conoce bien: «Independientemente del tiempo que en Valencia cambia y del circuito yo tengo claro que buscaré dar lo mejor de mí para terminar con un buen resultado».

Desde hace nueve ediciones, el encargado de escoger a los más rápidos de la prueba es Rachid Ben Meziane. El seleccionador hizo referencia a la climatología: «Esperemos que no llueva, que parece que no, ni que haya viento. Ellos suelen entrenarse en bajas altitudes y la temperatura perfecta sería entre once y doce grados, que es en principio lo que hará el domingo», comentó. Aunque es inevitable estar pendientes del tiempo, para la organización es la última preocupación: «No depende de nosotros, no se puede hacer nada. Lo que sí es que el domingo tenemos una hora más de sol por el cambio de horario y hoy -por ayer- he mirado y a las 10 horas había un par de grados más que más temprano», explicó Paco Borao. El presidente de Correcaminos, organizador de la prueba, apela a la disputa de la carrera para saber cuántos segundos se recorta con el cambio de recorrido, aunque sí que hace referencia a los desniveles: «Ganamos diez metros de subida y de bajada. La diferencia de nivel de la Avenida del Puerto a la plaza del Ayuntamiento era de 23 y desde Antonio Ferrandis hasta el centro es de 13».

Además del trazado, una de las novedades que más orgulloso hace sentir a la organización es la apuesta fuerte por la élite nacional. Un cartel formado por José Antonio Redolat: «Tenemos a los mejores atletas españoles que existen en el momento. Javi Guerra, Toni Abadía quien debuta en la distancia, y Chiqui Pérez o Ivan Fernández. La Fundación ha hecho un gran esfuerzo. En mujeres estamos en manos de Urbina, que está a un grandísimo nivel, y dos debutantes ilustres como Diana Martín y Elena García Grimau».

Guerra correrá en Valencia por primera vez y es inevitable recordar aquel 1:01:38 que logró en Granollers: «Tengo que ser consciente del momento. Sucedió sin buscarlo; no sé si habrá sorpresa». El debutante en la distancia Abadía también promete lucha; «Rebajarlo más de 1:02:00 sería perfecto».