Un valenciano completa 10 maratones en plena ola de calor por el Alzhéimer
El entrenador David Lara supera el reto de terminar diez carreras de 42 kilómetros en diez días consecutivos para visibilizar la enfermedad
Valencia Lunes, 1 julio 2019

El entrenador y dietista valenciano David Lara, experto en maratones, ha logrado este fin de semana cumplir su reto de acabar diez carreras de 42 kilómetros en diez días consecutivos con el objetivo de visibilizar la enfermedad de alzhéimer, un desafío que se antojaba difícil ante la ola de calor registrada y que le ha llevado a variar alguna etapa y también a madrugar más de lo previsto para no sufrir el exceso de sol.

«Lo mejor de llegar fue poder abrazar a mi mujer y mi hijo porque son los que sufren conmigo , y saber que he podido ayudar a personas que no pueden hacerlo por ellas mismas; la gente ha sabido un poco más en estos días que existe una enfermedad llamada alzhéimer y que lo duro no es correr 10 maratones sino correr 365 al año como hacen ellos, que luchan cada día contra la enfermedad«, ha relatado satisfecho.

Con un colofón en el trail de Bronchales (Teruel), que acabó en ocho horas -43 kilómetros con un desnivel de 2.100 metros y con otros nueve maratones a sus pies-, Lara recibió este domingo un homenaje al inicio de la carrera por su labor en la visibilización de esta enfermedad, a cuya lucha ha querido contribuir sumando kilómetros solidarios a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia (AFAV).

Precisamente, AFAV estuvo junto con el maratoniano el pasado sábado en San Antonio de Benagéber, donde llevó a cabo su noveno recorrido con varias vueltas hasta completar el trazado de los 42 kilómetros.

Además de miembros de la entidad, le acompañaron por tramos compañeros de su club de running y otro profesional de la maratón, Juan Manuel Garijo, que a sus 61 años corre a favor de la lucha contra el cáncer, en la modalidad de descalzo, y entre cuyas proezas se cuenta la de haber cubierto la ruta Mérida/Benaguasil corriendo.

También se sumó el alcalde de San Antonio, Quique Santafosta, quien recibió al corredor en el salón de plenos del consistorio y a quien definió como un «héroe» al tiempo que se comprometió a apoyar desde el ayuntamiento iniciativas de este tipo.

«Qué difícil tiene que ser tener esa enfermedad y acompañarla como familia. David no ha corrido los 10 maratones para que olvidemos de ella mañana. David nos ha abierto la puerta y no la vamos a cerrar. Seguiremos haciendo cosas para ayudar», manifestó el primer edil.

Por su parte, la presidenta de AFAV, Ana María Ruiz, agradeció el gesto del deportista, que también se motivó para el reto porque la abuela de su mujer sufre alzhéimer: «Representamos y lidiamos con una enfermedad dura, tremenda y gracias a la visibilidad que está dando, dando a conocerla es la mejor manera de ayudar a todos», expresó para desear que «ojalá proliferen actos y actitudes como la que vemos» aquí.

Lara se ha enfrentado del 21 al 30 de junio por la comarca del Camp de Túria, Valencia y el trail de Bronchales a su reto más complicado -entre cuatro horas de carrera al día y saliendo en ocasiones a las 5 de la mañana-, después de haber hecho ya otro desafío de siete 42km en una semana.

Se trata de una iniciativa benéfica a favor de AFAV, con posibilidad de comprar kilómetros de «recuerdos», que ha superado con creces, ya que en una de las etapas se le paró el reloj y tuvo que correr casi 10 kilómetros más para que quedara constancia real de que sí lo había hecho. «Soy un motivado de la vida», se define, si bien ahora quiere descansar con su mujer y su hijo, sin plantearse, de momento, nuevos desafíos.