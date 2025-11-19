Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
Palau Velòdrom Lluís Puig, Valencia. LP

Valencia se prepara para el Campeonato Europeo de Atletismo en 2027

Tras 22 años el Palau Velòdrom Lluís Puig abre sus puertas a la competición.

Claudia García Paredes

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:49

El comité organizador del Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta València 2027 se encuentra de visita esta semana en la ciudad para realizar ... una inspección técnica de las instalaciones y consolidar los preparativos de cara a la competición. Tras constituir el pasado mes de julio su órgano directivo, la delegación recorre los espacios que serán fundamentales para el campeonato, con el Palau Velòdrom Lluís Puig como epicentro de la competición. «Los preparativos para el Campeonato continúan avanzando a buen ritmo para que Valencia, en poco más de un año, sea la sede del atletismo de élite internacional como ciudad anfitriona de este evento», ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

