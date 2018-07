Atletismo De Valencia al Olimpo europeo De izquierda a derecha, Carmen Ramos, Daniel Andújar, Jorge Ureña y Fátima Diame. / damián torres Seis valencianos participarán en el Campeonato de Europa al aire libre en Berlín | Fátima Diame, Carmen Ramos, Daniel Andújar, Jorge Ureña, Pablo Torrijos y Marcos Ruiz estarán en la cita a partir de la próxima semana ÓSCAR CLAVER Miércoles, 1 agosto 2018, 00:52

Un total de 95 atletas españoles estarán en los campeonatos de Europa de Berlín, que se celebrarán del 7 al 12 de agosto. Además, entre la delegación nacional -la más numerosa de su historia en la prueba- se encuentran seis valencianos que viajan con grandes ilusiones a la prestigiosa cita continental: Fátima Diame en salto de longitud, Carmen Ramos en heptatlón, Daniel Andújar en 800 metros, Jorge Ureña en decatlón y Pablo Torrijos y Marcos Ruiz en triple salto.

El mediofondista Daniel Andújar se enfrenta de esta manera a su segundo Campeonato de Europa absoluto. En el anterior, celebrado en Ámsterdam en 2016, el alicantino llegó a superar la primera criba. No obstante, no pudo clasificarse para la final al caer en semifinales. En esta ocasión, además, compartirá disciplina con otros dos españoles, Álvaro de Arriba y Saúl Ordóñez, que a priori se sitúan un escalón por encima. De cara a Berlín, Andújar ha reconocido que, aunque el nivel europeo de 800 metros es muy elevado, no descarta estar en la final y conseguir una medalla. «Llego en un buen momento de forma, y antes de correr las medallas no tienen nombre, hay que ganárselas en la pista», comentó durante un acto celebrado ayer en la Fundación Trinidad Alfonso, impulsora del Proyecto Fer que beca a deportistas de la Comunitat.

Tampoco viaja como novato a la cita Jorge Ureña, aunque el de Onil no guarda un buen recuerdo del anterior europeo, en el que tres nulos consecutivos en la prueba de disco terminaron con sus ilusiones. En esta nueva edición, Ureña señaló que su principal objetivo es «mejorar la puntuación, y después pelear por estar entre los ocho primeros». Por otra parte, Pablo Torrijos afronta el reto con grandes aspiraciones. «Me encuentro en el mejor momento de mi carrera deportiva y tengo muchas esperanzas. Sueño con una medalla», explicó el atleta castellonense, que ya sabe lo que es ser finalista de un Europeo. También en triple salto, Marcos Ruiz estará en la cita de Berlín tras conseguir su pasaporte en Valencia con una marca de 16,81 metros.

La participación femenina, por su parte, correrá a cargo de Fátima Diame y Carmen Ramos, que encaran su primer europeo. Tras dudar entre la longitud y el triple salto, Diame realizará finalmente la primera de las dos pruebas. «Es mi primer europeo absoluto y voy con mucha ilusión. El podio está muy difícil, pero voy a intentar meterme en la final, que sí que lo veo posible», destacó respecto a sus metas para la prueba.

Por su parte, a sus 20 años, Ramos viaja sin haber disputado un Campeonato de Europa sub-23. La castellonense, no obstante, tiene en su haber el récord nacional absoluto de heptatlón. «Casi ni me creo que vaya a ir a un Europeo sin haber pasado por un campeonato sub-23, estoy muy ilusionada y con ganas de mejor mi marca», comentó durante el mismo acto.