Un triatlón de bandera El atleta de Manises vence con un tiempo de 2:03:21 y María Rubio consigue el triunfo en la categoría femenina con solo 21 años de edad Alberto Rodríguez, campeón nacional militar, se lleva la décima edición de la prueba disputada en la Marina Real JAVIER GASCÓ VALENCIA. Domingo, 15 septiembre 2019, 23:47

Las miradas estaban puestas en el cielo de Valencia. La capital del Túria amanecía con un cielo encapotado que asustaba a los más de 600 participantes. Sin embargo, el tiempo respetó y la Marina Real pudo acoger una jornada de triatlón en el que el buen ambiente y los atletas valencianos fueron los dos grandes protagonistas.

En la categoría masculina fue un militar, Alberto Rodríguez, el que consiguió entrar en primera posición de la categoría Olímpica. El de Manises, vigente campeón de España de triatlón militar, supo sobreponerse a las fuertes rachas de viento que complicaron especialmente los 40 kilómetros de ciclismo y llegó a la meta cuando el cronómetro marcaba las 2 horas, 3 minutos y 21 segundos. El atleta del club Triatlón Alcobendas reservó fuerzas en la natación para volar por las calles de Valencia encima de la bicicleta. El arreón final en la carrera a pie le sirvió para llevarse la prueba en la categoría masculina: «En natación me he reservado un poco, luego nos hemos ido los dos y las sensaciones han sido mejores. En la carrera a pie he ido a mi ritmo, sabiendo que en dos semanas tengo el campeonato del mundo de élite y me podía servir como una buena puesta a punto».

María Rubio, triatleta sub-23 del club Tripuçol, fue la vencedora en la categoría femenina. A sus 21 años, la joven valenciana es una promesa de presente y de futuro del triatlón nacional y ayer lo demostró en su ciudad. «Mi madre llevaba mucho tiempo diciéndome que tenía que participar y como estamos preparando el campeonato de España, hemos venido a ver qué tal. Vamos muy motivados a A Coruña», aseguró la joven atleta tras proclamarse campeona de la décima edición de la prueba.

Una edición en la que se pudieron vivir momentos de emoción. La meta, con el edificio del Veles e Vents de fondo, dejó imágenes emotivas a la llegada de los exhaustos participantes. Una gran ovación se llevaron Juanjo, un atleta invidente, y Jordi, su acompañante, cuando llegaron juntos al final de la prueba tras más de tres duras horas de competición: «El viento se notaba mucho en la bici, nos hemos caído también, pero bueno ha sido una prueba dura, pero hemos acabado que es lo importante».

El colofón para una jornada en la que la distancia olímpica era el plato fuerte del día llegó con el bronce español en el Campeonato de Europa de relevos mixtos Sub-23, en el que el valenciano Roberto Sánchez Mantecón logró remontar en un agónico esprint final que dio al combinado nacional la tercera posición. La machada de la selección nacional, con tres representantes valencianos, cerró una mañana en la que el deporte valenciano demostró el nivel con el que cuenta.

La próxima cita será en Alicante, el próximo 29 de septiembre con una prueba que cierra el circuito de Mediterránea triatlón al mismo tiempo que la temporada de competición. Una vez más, la Comunidad Valenciana vuelve a ser en uno de los núcleos del atletismo nacional.