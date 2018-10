DE CHICAGO A VALENCIA A mal tiempo, buena cara Carlos Rial Castañeda detalla cómo se enfrentan los 42 km de una prueba extrema Sábado, 27 octubre 2018, 00:56

Tres meses de preparación con altas temperaturas y ocho maratones a las espaldas eran la mochila con la que me enfrentaba a Chicago 2018. Piernas en buen estado y cabeza preparada para mi cuarto 'major Marathon'. Berlín, Nueva York y Londrés quedaban atrás.

7 de octubre de 2018. Cuatro y media de la madrugada. Me levanto y comienzo el ritual previo a la carrera. Más de 45.000 almas vagabundeaban por la ciudad caminando hacia el punto de partida del maratón, el Millennium Park. A las siete y media en punto arranca el maratón. Hasta ese momento, cielo encapotado pero sin caer ni una gota. A escasos minutos del inicio comienza una suave lluvia, que incluso se agradecía. Las calles llenas de gente animado, sin importarles la lluvia, dándolo todo.

Durante los primeros kilómetros parecía estar en una pasarela disfrutando del calor del público y corriendo a buen ritmo sin importar nada. Grandioso. Hasta el kilometro 21, en el que me esperaba mi mujer, a quien casi tienen que desalojar por invadir tan efusivamente la carrera para animarme, mi ritmo fue el esperado, en torno a los 5': 10'' el kilometro.

La única anécdota hasta entonces fue adelantar a Miguel Ángel Muñoz en el 19, a quién le di una palmada en el hombro y le llame «campeón». Se veía en su rostro que estaba sufriendo. Luego he leído que superó el reto. ¡Enhorabuena Miguel Ángel! Es entonces cuando, tal y como tenía previsto, me llevo la mano al pantalón para coger un gel para reponer energía y veo que se me ha olvidado en el guardarropa. Nada insalvable. Seguiré alimentándome de tragos de isotónica, pensé. La alimentación durante la carrera es algo que nunca he manejado correctamente.

Chinatown, km 31 o 32. Pulsaciones y respiración perfectas, pero me invade una sensación de que las piernas no quieren moverse, sin dolor alguno, pero como si el cerebro, sin mi consentimiento, les estuviese enviado la orden de detenerse. Primera vez, tras ocho maratones, en la que me topo con el famoso muro.

Desde el 35 hasta el el 41 fue una batalla continua. Dedicárselo a todas mis personas queridas, pensar en toda la preparación, en el esfuerzo de meses, en no defraudar a los que más habían sufrido conmigo, mi mujer, y Carlos y Javi, mis hijos. Tampoco quería ver la cara de frustración de Javier Gené, mi entrenador, que tanto me ha apoyado durante los meses previos. Todo ello fue la gasolina para conseguir llegar al último kilometro, donde mis piernas se volvieron obedientes para acometer el tramo final. A las 4 horas, trece minutos y 36 segundos cruzaba victorioso la línea de meta. Lejos quedaban las 3 horas y 26 minutos de Valencia, o las 3 horas y 41 minutos de Nueva York. Mi peor tiempo, sí, pero también mi mayor victoria.