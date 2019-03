HISTORIAS DE 42,195 KM Un tatuaje para revivir cada día su debut en Valencia Ángeles Jaén en una prueba. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 30 marzo 2019, 02:02

Una silueta de una corredora con su esfuerzo reflejado en un electrocardiograma; a un lado una cifra: 42.195 metros, al otro, una fecha: 2-12-18 y una V mayúscula completa el tatuaje. «Esa letra tiene un doble significado, v, de Valencia y de victoria al haber superado mi gran reto», Ángeles Jaén diseñó la imagen que grabó en su piel de de una experiencia que le ha hecho crecer: «Para mí preparar el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, llevarlo a cabo y dejar su huella en mi piel ha sido una experiencia inolvidable. Un camino recorrido con algún obstáculo que he sabido gestionar y de lo que me siento muy orgullosa».

«No solamente ha sido una experiencia física, casi me ha aportado más mentalmente, porque me ha ayudado a tener una visión diferente de algunas cosas, me ha hecho replantearme objetivos que tenemos en la vida, y tomarme las cosas que van llegando con más calma... Para afrontar los kilómetros con calidad, se trabaja intensamente cuerpo y mente», añade esta andaluza afincada en Madrid. A sus 43 años cumplió uno de sus sueños después de empezar a flirtear con la carrera a pie hace tres: «A finales de 2015 una compañera y amiga del gimnasio que salía habitualmente a correr me propuso probar un día y así lo hicimos, corrí ocho kilómetros y me me gustó la experiencia». En 2016, junto a algunos miembros de un club de corredores, viajó a Valencia para ver el ambiente que se vive en la ciudad durante el fin de semana del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y la 10K paralela: «Nos gustó tanto que en 2017 nos inscribimos. Tras correr nuestros 10.000 metros, fuimos a ver a los que corrían los 42 y vimos que era todavía más increíble de lo que pensábamos. Empecé a darle vueltas y en Valencia me planté un año después a correr la prueba grande».

El 1 de diciembre de 2019, miles de atletas se pondrán en el cajón de salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. 42.195 metros en el que podrán disfrutar de un «circuito espectacular» y un «ambiente increíble»: «Es difícil encontrar una carrera con tantas personas animando en sus calles durante el cien por cien de su recorrido», reconoce Ángeles quien espera volver a vivir una disfrtutar de esta experiencia inolvidable.