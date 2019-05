HISTORIAS DE 42,195 KM El speaker Depa vuelve a Valencia once años después Depa, durante una carrera. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 18 mayo 2019, 01:20

Dar en casa con Depa (José Antonio de Pablo) es casi un milagro. «Si sumas el tiempo al año que estoy fuera suman unos ocho o nueve meses». Viaja por todo el mundo gracias a una de sus pasiones que, cosas del destino (y de la constancia), ha convertido en su trabajo. Él es corredor, periodista («de oficio no de carrera, siempre lo quiero dejar claro») y speaker. Es uno de los animadores de pruebas más conocido e internacional de todo el país. Pero el próximo 1 de diciembre dejará el micro a un lado y se plantará en el puente de Monteolivete para disputar el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. «Lo corrí en 2008, hice de liebre de Marta Fernández de Castro», recuerda con cierta nostalgia. Por aquel entonces, los 42.195 metros de la ciudad del Turia poco tenían que ver con los de ahora. Por fecha, recorrido y ambiente. «Volví hace unos años a la ciudad pero no tuve una buena experiencia, mi cabeza no estaba bien y abandoné. Si no estoy disfrutando de una prueba como esta, mejor esperar a otro momento», afirma. Lógico. Así que después de seguir por televisión las últimas ediciones del primer maratón de España con etiqueta oro de la IAAF, volverá a pisar sus calles. «No he corrido la prueba en sí pero conozco mucho Valencia, el cauce del río Turia es un privilegio, también hay pruebas con un gran calado histórico e internacional como el Gran Fondo de Siete Aguas», explica.

Ha disfrutado de la carrera a pie por todo el globo terráqueo, Perú, Ecuador, Sudáfrica, se ha pateado el continente Europeo. Como periodista también ha cubierto pruebas en Asia, como el Mundial de Osaka o los Juegos de Pekín y desde sus inicios allá por los incipientes 2000 hasta el momento ha guardado un respeto máximo por la larga distancia. «Tardé seis años en correr un maratón, ahora la gente se lanza en poco tiempo. El 'boom' de la carrera a pie es imparable. En Valencia también, desde hace unos años, está teniendo un crecimiento sostenible. Esto es algo muy importante para una prueba. Esperemos que continúe así», analiza este amante de la naturaleza que regresa a la Comunitat. Un lugar especial para él, ya que su primera vez en una carrera de trail fue en 2001 en la Marató i Mitja de Penyagolosa.