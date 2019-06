ATLETISMO Semenya se siente un «conejillo de indias» EFE. Miércoles, 19 junio 2019, 01:29

La bicampeona olímpica sudafricana Caster Semenya acusó a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) de haberla usado al inicio de su carrera profesional como un conejillo de indias, y alentó a otras atletas con hiperandrogenismo a no permitir lo mismo. «La IAAF me utilizó en el pasado como un conejillo de indias humano para averiguar cómo la medicación que me obligaron a tomar afectaría mis niveles de testosterona», dijo Semenya en un comunicado divulgado por sus abogados.