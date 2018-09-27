LA SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE OFRECE 150 JUEGOS GRATUITOS

REDACCIÓN.DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE, 32 PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA CELEBRAN LA SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE, CAMPAÑA MEDIANTE LA CUAL LA COMISIÓN EUROPEA ANIMA A TODAS LAS PERSONAS DE LA UNIÓN A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA BAJO EL LEMA #BEACTIVE.
VALENCIA SE UNE A ESTA INICIATIVA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO CON TODA UNA SEMANA REPLETA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE TENDRÁ COMO COLOFÓN LA 'BE ACTIVE NIGHT', VELADA #BEACTIVE QUE SE CELEBRARÁ LA NOCHE DEL SÁBADO 29 AL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE Y QUE, TRAS LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, SERÁ EL ACTO DE CLAUSURA DE ESTA EFEMÉRIDE EN ESPAÑA.
LA SEMANA EUROPEA TENDRÁ COMO ELEMENTOS PRINCIPALES LA PUESTA EN MARCHA DE JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS GRATUITAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES; LA CELEBRACIÓN DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS Y EL GRAN COLOFÓN DE LA BE ACTIVE NIGHT EL SÁBADO POR LA NOCHE EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
DENTRO DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA TENDRÁN LUGAR DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE LLENARÁN DE DEPORTE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE VALENCIA. EL PASADO DOMINGO YA SE CELEBRARON LA 42ª VOLTA A PEU ALS BARRIS DE SANT MARCEL.LÍ I SANT ISIDRE DEL CIRCUITO DIVINA PASTORA DE CARRERAS POPULARES DE VALENCIA Y EL XXVII DIA DE LA PILOTA VALENCIANA. EL SIGUIENTE FIN DE SEMANA, POR SU PARTE, TENDRÁ LUGAR LA XIII MARCHA CICLOTURISTA COMUNITAT VALENCIANA Y LA 6ª CAN-RRERA POPULAR DE VALENCIA.
Jornadas de Puertas Abiertas
BUENA PARTE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ABREN SUS PUERTAS A TODOS LOS CIUDADANOS DURANTE LA SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE (DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE). CADA UNA DE ELLAS HA PROGRAMADO UN COMPLETO CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS QUE SE PODRÁ PARTICIPAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE CADA UNO DE LOS ORGANIZADORES. PUEDE CONSULTARSE EL CALENDARIO CONCRETO DE ACTIVIDADES EN EL ENLACE WWW.FDMVALENCIA.ES/ES/BEACTIVE2018/
LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO SE TRANSFORMARÁ LA NOCHE DEL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN GRAN POLIDEPORTIVO AL AIRE LIBRE EN EL QUE SE OFRECERÁN, DE FORMA GRATUITA, GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS QUE HARÁN LAS DELICIAS DE PARTICIPANTES Y PÚBLICO ASISTENTE. PARA APUNTARSE, BASTA CON ACUDIR A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y APUNTARSE DE MANERA COMPLETAMENTE GRATUITA.
5K y 10K
ADEMÁS, ESA MISMA NOCHE, EL CENTRO DE LA CIUDAD PODRÁ DISFRUTAR TAMBIÉN DE LA RENAULT STREET RUN BOMBERS VALÈNCIA 2018, CON SALIDA A LAS 22:00H DE LA NOCHE Y SE PODRÁ PARTICIPAR EN DOS MODALIDADES: 5K Y 10K. TANTO LA SALIDA COMO LA META DE AMBAS DISTANCIAS SERÁ EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. LAS INSCRIPCIONES ESTARÁN ABIERTAS HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE (INCLUSIVE).