Roberto Visconti no falla a su cita con la carrera de Valencia Domingo, 15 septiembre 2019, 23:44

Una de las ovaciones de la mañana se la llevó Roberto Visconti. El del club Tragaleguas fue el único atleta inscrito que había completado las nueve ediciones anteriores de la prueba. A su llegada a meta, los ojos le brillaban de la emoción por haber completado un año más la prueba. El triatleta valenciano busca ahora nuevos retos, como el maratón. Sin embargo, Visconti no dudó respecto a su presencia en la edición del próximo año: «Yo creo que sí. A mí me encantaría no fallar ninguna edición».