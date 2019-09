HISTORIAS DE 42,195 KM Un regalo sorpresa para disfrutar de su tercer maratón Sandra Arias completa el maratón de Barcelona. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 21 septiembre 2019, 00:53

Hay veces que pensar en un regalo de cumpleaños que realmente sorprenda es complicado. Pero Sandra Arias (Barcelona, 1973) recibió en su día, el 17 de septiembre, uno de esos obsequios que le dejan a un amante de la carrera a pie con la boca abierta. «Había comentado que necesitaba unas deportivas para la preparación y la participación en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP... pero no me esperaba que me las fueran a regalar», apunta emocionada. Ella será una de las personas 25.000 personas que participarán en los 42.195 metros valencianos, un 34% de los inscritos son nacionales de fuera de la Comunitat. No llegará sola a la ciudad el running: «Lo escogí por es una de las pruebas con más ambiente de España. Otros compañeros me han hablado muy bien del maratón y me dije: 'vamos'. Participaré en representación de un grupo de Social Running llamado Beer Runners, en representación de Beer Runners Barcelona junto a 7 compañeros más».

Sandra vivirá en Valencia sus tercer maratón. Los dos anteriores los corrió en su ciudad natal. Dos experiencias «únicas» en las que disfrutó y cómo no, también tuvo esa sensación de: «¿Qué hago yo aquí?». «Mientras corres te vienen mil cosas a la cabeza... una y no más, la última en la que participo», afirma. Una sensación que se deja atrás al cruzar el arco de llegada: «Cuando llegas a la meta, todo se olvida y ya estás pensando en el próximo».

Otra de las pasiones de Sandra es la montaña, subió al Aneto. «La organización» es clave para esta catalana que con dos hijos de once y nueve años asume la responsabilidad que tiene con ellos: «Los padres somos el espejo en el que ellos se miran, y si nos ven practicar deporte como un rutina en nuestras vidas, ellos lo normalizan y lo hacen sin pensar», afirma. La acompañaron en su primer maratón, en Barcelona en 2018 y aunque no han participado en muchas pruebas no descarta que algún día se enganchen a la carrera a pie. «De momento se inclinan más por los deportes de equipo como el baloncesto», añade. Con la cuenta atrás para la gran prueba valenciana llegan las tiradas largas. Sandra no encuentra excusas. Aunque también es realista: «Hay veces que el cuerpo te dice que hoy no es el día», concluye.