Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
Póster de la convocatoria para el vigente año LP

El Proyecto FER celebra su 14ª edición con el lema: «Llega tan alto como tus sueños»

Por primera vez deportistas nacidos fuera de Valencia pueden beneficiarse de las ayudas económicas

R.D.

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

La Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por el empresario Juan Roig, pone en marcha la 14ª edición del Proyecto FER (Foment d'Esportistes amb Reptes), ... programa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana. El plazo de presentación de las solicitudes para formar parte del FER 2026 estará abierto desde este miércoles, 5 de noviembre, hasta el viernes 12 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  8. 8

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  9. 9

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  10. 10

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Proyecto FER celebra su 14ª edición con el lema: «Llega tan alto como tus sueños»

El Proyecto FER celebra su 14ª edición con el lema: «Llega tan alto como tus sueños»