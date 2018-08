HISTORIAS DE 42,195 KM Desde Portugal para descubrir la Ciudad del Running Fábio, durante el Maratón de Madrid. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 11 agosto 2018, 00:43

Fábio Vieira (Portugal, 1988) era un 'gym addicted' y sólo corría unos 5 o 10 kilómetros: «En diciembre de 2016 corrí mi primer medio maratón y once meses más tarde ya estaba debutando en los 42.195 metros», afirma este atleta nacido en Viana do Castelo que para 2018 se ha marcado un reto.

«Empecé a pensar una forma de tener un poco más de motivación para encarar mis carreras y me pareció una buena idea haber corrido 40 maratones a mis 40 años», comenta Fábio, quien tiene en mente dedicar su esfuerzo también a otro propósito: "Durante el Maratón de Madrid hablé con un compañero español que corre de manera solidaria y me pareció genial, así que todavía estoy pensando en hacer un crowdfunding en cada maratón pero aún le estoy dando vueltas».

Con Sevilla y Madrid completados, para llegar a los cinco en 2018 a Fábio le quedan por delante Bilbao, Oporto y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, al que llegará el 2 de diciembre gracias a una amiga también atleta popular: «Lo corrió en 2017 y me dijo que es una carrera tremenda, la mejor que ha hecho y siendo Valencia la ciudad del running tenía que probarla. Me encanta el recorrido rápido, ideal para hacer buenas marcas aunque personalmente como será la tercera que corra en un mes quizás no lo pueda lograr, pero tengo muchas ganas», apunta este periodista del diario Récord, quien pide las vacaciones en las fechas de la carrera: «No es fácil pero si lo fuera no sería para nosotros. Es más complicado compatibilizar los entrenamientos con el trabajo ya que normalmente termino a la una o las dos de la mañana y después me levanto a las seis o siete, pero para lograr mi reto tengo que luchar».

También da importancia a la lectura. «Lo más importante para mí es tener una fuente de inspiración, y los libros lo son. Me gustaría leer más, de momento me han ayudado mucho libros tradicionales como 'Born to Run' y 'Natural Born Heroes' de Christopher McDougall y 'What I talk about when I talk about running' y 'Two Hours: The Quest to Run the Impossible Marathon'», prosigue.

En Valencia, como en cada ciudad que visita, aprovecha para hacer 'maraturismo'. «Correr es una forma muy buena y saludable de conocer nuevos lugares», dice Fábio, aunque reconoce que una de las mejores cosas del running son las amistades: «Estar un amigo en un reto como el maratón es lo mejor que hay porque sabes que tienes a alguien al que apoyar y en el que apoyarte».