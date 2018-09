«Esta vez fui con un poco más de cabeza y dio resultado» Lunes, 10 septiembre 2018, 00:02

Hizo su primer triatlón en 1997. «Lo he vivido todo», afirma Eliana Krist Sotelo sobre la evolución de este deporte. Llegó a España en 2009 y ha establecido su residencia en Benidorm. Ayer, la uruguaya se subió a lo más alto del podio en categoría femenina. «Como sé más o menos cómo va Sonia Ruiz, intenté no apretar demasiado en bici, porque siempre me desgasto demasiado y luego bajo y no corro nada. Esta vez fui con un poquito más de cabeza y parece que dio resultado. Fui segunda en natación y bici. Y en la carrera a pie remonté», explicó.