UN NUEVO CIRCUITO PARA BATIR RÉCORDS Edición anterior de la media maratón de Valencia. lp 28 MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSOEn esta edición se busca incrementar la participación ciudadana y reducir el impacto ecológico Jueves, 25 octubre 2018, 00:23

REDACCIÓN. ESTE DOMINGO, 28 DE OCTUBRE,VALENCIA SE VOLCARÁ CON LA 28ª EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP. SE ESPERA LA ASISTENCIA DE MÁS DE 15.000 ATLETAS, RÉCORD DE PARTICIPACIÓN, QUE TOMARÁN LAS CALLES DE LA CIUDAD EN UNA GRAN FIESTA DEL ATLETISMO POPULAR.

Puntos de animación

PARA ACOMPAÑAR A LOS ATLETAS SE HA LANZADO LA CAMPAÑA 'NI UN KILÓMETRO SIN ÁNIMOS' CON EL QUE SE HA JALONADO EL RECORRIDO CON HASTA 42 PUNTOS DE ANIMACIÓN.

1. KM 0,7 RUNNING CV

2. KM 1 BATUCADA KULTRUN

3. KM 2 FALLA DAMA DE ELCHE - ISLAS CANARIAS

4. KM 3,2 FALLA JOSE MARIA HARO - POETA MAS Y ROS

5. KM 5 BATUPATRO

6. KM 6,3 FALLA DUQUE DE GAETA - POBLA DE FARNALS

7. KM 6,7 FALLA RODRIGUEZ DE CEPEDA - LZO. PALMIREÑO

8. KM 7,1 BATUCADA KULTRUN

9. KM 8,1 BATUCADA ZUMBA-LI XE

10. KM 8,8 KILÓMETRO MUSICAL

11.KM 10 FALLA FRA PERE VIVES BILBAO - MAXIMILIANO THOUS

12.KM 10,5 FALLA MINISTRO LUIS MAYANS - PLATERO SUAREZ Y ALMAZORA

13.KM 11 FALLA SAN VICENTE DE PAUL - DIPUTADA CLARA CAMPOAMOR

14.KM 12 BATUCADA TRO DE BAC

15.KM 12,9 FALLA SAN ISIDRO

16.KM 13,5 TABAL I DOLÇAINA

17.KM 14 XARANGA LEGENDS

18.KM 14,5 BATUCADA KULTRUN

19.KM 15,5 CÁRNICAS SERRANO

20.KM 16 MAPFRE

21.KM 16,5 CAIXABANK

22.KM 16,8 VALENCIA BC

23.KM 16,8 VILLARREAL CF

24.KM 16,9 RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA

25.KM 17,1 PACO NEBOT

26.KM 17,2 COCA COLA

27.KM 17,4 KLM

28.KM 17,4 NEVER STOP

29.KM 17,7 EDP

30.KM 17,7 VIVAGYM

31.KM 17,9 HOSPITAL VITHAS NISA 9 OCTUBRE

32.KM 18,2 THE KENYAN URBAN WAY

33.KM 18,7 L'AIXETA

34.KM 18,8 VIVAGYM

35.KM 19 BATUCADA ZUMBA-LI XE

36.KM 19,2 REDOLAT TEAM

37.KM 19,8 PATERNA RUNNERS CLUB

38.KM 20 FUNDACIÓN A CAVALL

39.KM 20,1 VALENCIA CIUDAD DEL RUNNING

40.KM 20,2 LES ABELLES RUGBY CLUB

41.KM 20,4 BATUCADA KULTRUN

42.KM 20,7 RUNNING CV

EL PROGRAMA ESTÁ ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUDIENDO SELECCIONAR EL PUNTO DE ANIMACIÓN CON EL QUE SE DESEA COLABORAR E INSCRIBIÉNDOSE A TRAVÉS DE LA WEB: HTTPS://WWW.VALENCIACIUDADDELRUNNING.COM/MEDIO/INFO-CIUDADANA/PUNTOS-DE-ANIMACION-INSCRIBETE/

Cortes de calles

PARA QUE TODOS PODAMOS DISFRUTAR DEL EVENTO Y SE OCASIONEN LOS MENORES PERJUICIOS POSIBLES SE ADJUNTA UNA PREVISIÓN DE LAS CALLES Y EL TRAMO HORARIO QUE PERMANECERÁN CORTADAS POR MOTIVO DEL MEDIO MARATÓN: C/ ANTONIO FERRANDIS DE 9:00 A 9:12; PUENTE ASSUT DE L'OR DE 9:02:46

A 9:19:10; C/ MENORCA DE 9:05:32

A 9:26:20; C/ SERRERÍA DE 9:08:18A 9:33:30; AVENIDA TARONGERS DE 9:11:04 A 9:40:40; AVENIDA TARONGERS DE 9:13:49 A 9:47:50; C/ DR. MANUEL CANDELA DE 9:16:35

A 9:55:00; C/ PADRE TOMÁS DE MONTAÑANA DE 9:19:22 A 10:02:10; PASEO ALAMEDA E 9:22:08A 10:09:20; PASEO ALAMEDA DE 9:24:54 A 10:16:30; C/ SAN PIO V, DE 9:27:40 A 10:23:40; PLA DE SAÏDIA DE 9:30:26A 10:30:50; PUENTE GLORIAS VALENCIANAS DE 9:33:12 A 10:38; C/ GUILLEM DE CASTRO DE 9:35:58 A 10:45:10; C/ GUILLEM DE CASTRO

DE 9:38:44 A 10:52:20; C PINTOR LÓPEZ DE 9:41:30 A10:59:30; C/ MARQUÉS DE DOS AGUAS DE 9:44:16 A11:06:40; C/ XÀTIVA DE 9:47:02 A 11:13:50; AVDA NAVARRO REVERTER DE 9:49:48 A 11:21:00; AVDA. JACINTO BENAVENTE DE 9:52:34 A 11:28:10;

AVDA. PROFESOR LÓPEZ PIÑERO DE 9:55:20 A 11:35:20; C/ ANTONIO FERRANDIS DE 9:58:06 DE 11:41:30

META C/ ANTONIO FERRANDIS DE 9:58:22 A 11:42:13.

Impacto ecológico

CON EL OBJETIVO DE AVANZAR EN LA SOSTENIBILIDAD DEL EVENTO SE INCORPORAN EN LA PRESENTA EDICIÓN DIFERENTES MEDIDAS, QUE VAN DESDE EL USO DE UN COCHE TOTALMENTE ELÉCTRICO PARA LA APERTURA DE LA CARRERA, LA SUSTITUCIÓN DEL FORMATO PAPEL POR ELECTRÓNICO PARA LA PUBLICIDAD O LA SUSTITUCIÓN DE LAS BOLSAS DEL CORREDOR DE PAPEL POR OTRAS DE UN MATERIAL NO TEXTIL REUTILIZABLE. ESTA SUSTITUCIÓN DEL PLÁSTICO SUPONDRÁ ENTRE LA MEDIA Y LA MARATÓN LA SUPRESIÓN DE MÁS DE 78.500 BOLSAS DE PLÁSTICO Y UN AHORRO APROXIMADO DE 500 KG DE CO2.

EN EL PLANO DE LA RECOGIDA Y RECICLAJE DE ENVASES DE CARTÓN Y PLÁSTICOS SE CONTARÁ CON LA COLABORACIÓN DE ECOEMBES CON CONTENEDORES REPARTIDOS A LO LARGO DEL TRAZADO. EN LA EDICIÓN DE 2017 CASI CINCO TONELADAS DE ENVASES FUERON RECICLADOS LO QUE EVITO 3.600 KG DE CO2 Y PARA ESTE 2018 SE ESPERA DUPLICAR ENTRE LA MEDIA Y LA MARATÓN LOS ENVASES RECUPERADOS. ADEMÁS PATROCINADORES COMO COCA COLA, CON SU PROGRAMA "EVENTO CON BUEN AMBIENTE" TAMBIÉN SE SUMARÁN AL ESFUERZO DE REDUCCIÓN DE ENVASES Y EMISIONES MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE RECOGIDA SELECTIVA DE BOTELLAS Y DESECHOS ASÍ COMO SU PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE C02 PARA SU STAND EN LA FERIA DEL CORREDOR. EL

POR ÚLTIMO LA ROPA DE ABRIGO DESECHADA POR LOS CORREDORES ANTES DE LA SALIDA O ENTREGADA EN LA FERIA DEL CORREDOR O EXPODEPORTE, SERÁ RECUPERADA PARA DARLE UN NUEVO USO POR KOOPERA CÁRITAS ASÍ COMO EL MATERIAL DE LONA USADO PARA LA SEÑALIZACIÓN QUE LA ASOCIACIÓN CRIS VELLUTERS, CENTRO DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON ALGUNA ENFERMEDAD MENTAL, RECUPERARÁ PARA RECONVERTIR EN BOLSOS, COMPLEMENTOS Y OTROS ARTÍCULOS.