El medio maratón también engancha a Alberto Sendín
El deportista ha sido campeón de España con la selección autonómica de fútbol siete, subcampeón de acuatlón y recordman nacional de lanzamiento de disco
El atleta paralímpico volverá a competir en las calles de Valencia

Alberto Sendín nació con una hemiplejía en la parte derecha de su cuerpo. Ese mismo día, el 12 de mayo de 1982, se escribió la primera página de la biografía de un chico que empezó a hacer deporte como complemento a la medicina y rehabilitación para tratar su discapacidad funcional y que ha llegado a ser atleta paralímpico, campeón de España con la selección autonómica de fútbol siete, subcampeón de acuatlón o recordman nacional de lanzamiento de disco en 2016, entre otros logros.

Alberto combina el atletismo de élite con las pruebas populares. «Mis padres me apuntaron desde pequeño a algunos deportes y me di cuenta que se me daban bien. Jugué a fútbol y después ya hice atletismo, en 2010 también me animé a hacer carreras y un año después ya estaba disputando en algunas citas del circuito de pruebas populares de la ciudad», recuerda.

El deporte «ha mejorado» su vida: «Estoy muy bien físicamente, tengo más salud, he conocido a gente y he vivido grandes experiencias, además me sirve para querer superarme». Trabaja de técnico de sonido y en 2012 se animó a disputar el medio maratón de Valencia por primera vez: «Tenía mucha ilusión, salía yo solo a entrenarme por mi cuenta. Un vecino, que además es mi amigo, Miguel Ángel, me hizo de liebre en la carrera. Tengo un gran recuerdo pero la sufrí mucho, quería probar...». La dureza de la prueba no le impidió que se enganchara a ella, ya acumula cuatro participaciones. «Es algo diferente a las competiciones con la selección, estás con tanta gente, hay tanto ambiente en la calle, te dan muchos ánimos y te entran ganas de de superarte también de ver tantas personas diferentes». El pasado junio participó en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado y ahora ya piensa en estar el próximo 28 de octubre como uno más en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP gracias a las categorías de personas con discapacidad con las que cuenta además de la prueba de los 21 kilómetros, el maratón y la 10K Valencia Trinidad Alfonso que se celebrarán de forma paralela el día dos de diciembre.

«En 2012 era uno más en la clasificación, no había estas categorías y era diferente. El hecho de que existan te motiva todavía más. Es muy atractivo para nosotros. Animo a cualquier persona con discapacidad a que se anime como a cualquier otra porque es un día en el que toda la ciudad se vuelca con los corredores independientemente de cómo seas», afirma Alberto, miembro del CD Never Stop Running, un club en cuyo nombre se siente muy identificado. Este año intentará «mejorar marcas» y, aunque todavía no se plantea correr el maratón, no lo descarta: «Aún no me siento preparado, es una prueba a la que tengo respeto pero quizás en un futuro sí que me anime con un buen plan de entrenamiento», reconoce.

Como Alberto, cerca de cien atletas competirán en las cuatro categorías disponibles -personas con discapacidad en silla de ruedas, discapacidad funcional, sensorial o intelectual- en una acción que la organización de las carreras realiza junto a la Obra Social 'la Caixa', gracias a la colaboración de FESA (Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana).

Juan Botella, gerente de la SD Correcaminos, aseguraba ayer en la presentación de estas categorías que desde la organización siempre se ha querido hacer una prueba lo más integradora posible: «Estamos muy contentos de que la gente disfrute con toda naturalidad de este deporte». Por su parte, Pilar Javaloyas, presidenta de FESA, insistía en que para la organización que representa lo más importante es la normalización: «Los atletas vienen contentos a estas pruebas y se van todavía más por ser integrantes de una cita tan importante».