El Medio también se desborda

Salida del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso-EDP de 2018. La organización ha ofertado para este año 17.500 inscripciones y contempla crecer en las siguientes ediciones, pero de forma sostenible La prueba de los 21 kilómetros agota los dorsales cuatro meses antes de la salida

Igual que en la categoría reina, su hermana menor ha colgado el cartel de no hay billetes. Como hace dos días con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, la organización del Medio Maratón anunció ayer por la mañana que solo quedaban 1.000 dorsales disponibles. Con la distancia de Filipides que se disputará el 1 de diciembre hubo que esperar al día siguiente para agotar esas inscripciones. El medio, sin embargo, se quedó sin plazas anoche. Quienes no tengan aún dorsal, sólo pueden acceder a uno mediante un cambio de titularidad con alguien que no pueda correr, o a través de la lista de espera que, como con el Maratón, se ha habilitado.

Los 17.500 dorsales se han agotado en el primer tramo de precio, esto es, a 25 euros. A partir del lunes iban a costar 37 y a partir del 1 de octubre su precio se había fijado en 50 euros. Sólo en el caso de bajas por lesión u otra razón justificable la organización podrá ofertar inscripciones tras esa fecha.

Desde el inicio la organización ya pudo prever que se agotarían los dorsales pronto, quizás no a cuatro meses de que se dé el pistoletazo de salida para la prueba. El ritmo de venta de dorsales ha sido mayor que en 2018. Al contrario que en el Maratón, donde alcanzan el 37% del total, este incremento en el Medio no puede achacarse a los corredores extranjeros. El aumento más grande de participantes en la carrera de los 21.095 metros se ha experimentado entre los atletas nacionales de fuera de la Comunitat.

El reclamo de ser una carrera rápida donde hacer marca dispara la demanda de corredores nacionales

La etiqueta de oro de la IAAF y, sobre todo, la fama de ser una carrera rápida han disparado la demanda del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso-EDP. Los corredores quieren venir a la capital del Turia a mejorar marca. La organización de la prueba contempla incrementar el número de dorsales para la edición de 2020, programada para el 26 de octubre.

Este aumento, sin embargo, se llevará a cabo de una forma sostenible. En las últimas ediciones, la oferta de dorsales ha ido creciendo en franjas de entre 1.000 y 2.000. La idea es mantener la misma política. Dar cada paso sobre suelo firme y tener margen de maniobra ante imprevistos como un día de inclemencias meteorológicas. Cualquier crecimiento se llevará acabo en consenso con los hoteles de la ciudad y el área metropolitana, y con las fuerzas de seguridad.

Así, en principio no se va a llegar en 2020 a los 25.000 dorsales que ha adjudicado este año el Maratón. No obstante, sí es una cifra que desde la organización se atreven calificar como asumible en un futuro. Esto manteniendo los estándares de calidad que conceden la etiqueta de oro de la IAAF.