«El maratón de Valencia me salvó la vida» LOURDES MARTÍ Sábado, 20 abril 2019

Guillermo Boscá (Valencia, 1980) «sólo» puede decir una cosa del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: «Me salvó la vida». De fondo se escucha música, no entiende su vida sin ella. Se prepara una lista para las carreras pero luego, durante esos 42.195 metros tiene oído para todo: «No sé salir a practicar deporte sin música, porque para mi la música significa vida que a su vez es sinónimo de correr pero ese día te pasan unas mil cosas por la cabeza». Para entender por qué el maratón de su ciudad natal le salvó la vida es preciso remontarse nueve años atrás.

«Padecía colesterol, tenía los triglicéridos por las nubes, me dolían las piernas, la espalda... iba al parque a correr con mis hijas y no me levantaba del banco, cambié mi estilo de vida y puedo decir que cruzar la meta del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP por primera vez es lo más grande que me ha pasado en la vida después de ser padre», proclama: «Todo aquel que está en el sofá y piensa que es imposible para él o ella, decirle que si yo fui capaz de perder 30 kilos y cruzar esa meta, también puede. El primer paso dolerá, el segundo vendrá solo». El 1 de diciembre correrá por cuarta ocasión la carrera. Lo hace con muchos kilómetros acumulados en sus piernas desde aquella primera 10K que le empujó al maratón: «En aquel momento apenas hacía dos meses que corría y cuando terminé por la pasarela de la Ciutat de les Arts i les Ciències recibí la motivación suficiente para continuar el camino que había empezado hacía poco. Repito que fue una de las decisiones más importantes de mi vida».

Guillermo es capacidad de superación, y emprendedor. En la carrera a pie vio un nicho de mercado por explotar. «Terminé una prueba de montaña hace un año con los pies destrozados por los calcetines, así que me puse en contacto con una fábrica que me hiciese los que habría querido ese día para que me cuidara los pies». De ahí creó su propia marca «única» cuya seña de identidad es un rinoceronte: «Me pusieron ese apodo por mi forma de correr». Este año, además de en la línea de salida, estará en la Expo Deporte Valencia que calienta motores para los maratonianos durante el fin de semana previo al primer maratón de España con etiqueta oro de la IAAF.