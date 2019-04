El Maratón de Madrid 2019: horario, dónde verlo por televisión en directo y calles cortadas

El Maratón de Madrid 2019 es el más especial de los últimos años porque, por primera vez, no se corre en domingo. La coincidencia con las elecciones generales del 28-A ha obligado a que se corra el sábado 27 de abril de 2019, un día antes de los inicialmente previsto. La carrera arranca a las 8.50 horas (la 10K comienza a las 8 horas) y se puede ver en directo por televisión a través de Teledeporte.

Horarios de salida del Maratón de Madrid y la 10K

Carrera 10K: 8:00

Hand Bikes y Sillas de Atletismo: 8:40

Élite Maratón: 8:45

Maratón y ½ Maratón Cajones 1, 2 y 3: 8:50

Maratón y ½ Maratón Cajones 4 y 5: 9:05

Maratón y ½ Maratón Cajones 6, 7 y 8: 9:20

Recorrido del Maratón de Madrid 2019

SALIDA: Pº de la Castellana entre Ortega y Gassett y Marqués de Villamagna.

META: Paseo del Prado con Plaza de Cánovas del Castillo

Calles cortadas y transporte público

Al correrse en sábado habrá más trastornos para la ciudad y varias zonas comerciales del centro de la capital sufrirán cortes de tráfico a lo largo de toda la mañana. Calles afectadas:

Salida: Paseo de la Castellana (altura c/ Ortega y Gasset)

Recorrido: Glorieta Emilio Castelar. Plaza san Juan de la Cruz. Plaza de Lima, Lateral Paseo de la Castellana a Plaza de Castilla. Paseo de la Castellana Puerta Europa, Giro 180º altura c/ Sinesio Delgado. Paseo de la Castellana Puerta Europa. Plaza de Castilla. C/ Bravo Murillo. Glorieta de Cuatro Caminos. C/ Raimundo Fernandez de Villaverde. Puente Raimundo Fernandez de Villaverde. C/ Joaquin Costa. Plaza República Argentina. C/ Joaquín Costa. Glorieta López de Hoyos. C/ Francisco Silvela. Plaza Manuel Becerra. C/ Doctor Esquerdo. C/ O'donnell. Giro derecha a Príncipe de Vergara. C/ Goya. C/ Velázquez. C/ María de Molina. C/ Serrano. Paseo Eduardo Dato. Plaza de Rubén Darío. Paseo Eduardo Dato. C/ Santa Engracia. C/ Jose Abascal (contra). C/ Bravo Murillo. Glorieta de Quevedo. C/ San Bernardo. Glorieta de Ruiz Giménez. C/ San Bernardo. C/ Gran Vía. Plaza de Callao. C/ Preciados. Puerta Del Sol. C/ Mayor. C/ Bailen. Plaza de Oriente. C/ Bailen. C/ Ferraz.C/ Romero Robledo. Paseo del Pintor Rosales. Paseo de Camoens. C/ Ruperto Chapi. Puente de los Franceses. Avenida de Valladolid. Paseo de la Florida. Glorieta de San Vicente. Puente del Rey. Paseo del Embarcadero. Paseo Azul. Paseo María Teresa. Camino Robledal. Paseo de la Venta. Ronda Lago. Glorieta de los Patines. Paseo Puerta del Angel. Avenida de Portugal. Paseo Marqués de Monistrol. Paseo de la Ermita del Santo. Puente de San Isidro. Paseo de los Melancólicos (contra dirección). C/ San Alejandro. Paseo Virgen del Puerto. C/ Segovia. Ronda Segovia. Paseo Imperial. Plaza Francisco Morano. Paseo Doctor Vallejo Nágera. Plaza Ortega y Monilla (contra dirección). Paseo de las Acacias (contra dirección). Glorieta de Embajadores. Ronda de Valencia (derecha del túnel). Ronda de Atocha. Paseo de Santa María de la Cabeza (contra dirección). Plaza del Emperador Carlos V. Paseo del Prado

Meta: Plaza de Neptuno

El Ayuntamiento de Madrid recomienda la utilización del transporte público, evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por los cortes o restricciones de tráfico y para desplazamientos de largo recorrido utilizar M-30 y M-40.

Metro: El METRO de Madrid es uno de los mejores de Europa, es la forma más rápida de llegar a cualquier parte de la ciudad. La Red de METRO de Madrid es ágil, segura y rápida. Más info: http://www.metromadrid.es/

Estación METRO cercana a la línea de salida: Colón

Estación de METRO cercana a la línea de meta: Atocha

Estación cercana Expodepor-Feria del Deporte: (Campo de las Naciones)

Autobús: Para completar tu forma de moverte por Madrid, también puedes utilizar el Autobús. Su amplia red de transporte hará que puedas estar en cualquier parte de la ciudad y su extrarradio en muy poco tiempo. Más info: http://www.emtmadrid.es/

Línea AUTOBÚS cercana a la línea de salida: 1,2,9,14,15,20,27,34,37,45,51,52,53,74,146,203

Línea de AUTOBÚS cercana a la línea de meta: 2,10,14,19,20,26,28,32,63,152,C1,C2

Línea de AUTOBÚS Expodepor-Feria del Deporte:112, 122, 828