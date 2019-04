El Maratón de Londres 2019: horario y dónde verlo por televisión en directo La carrera, una de las más rápidas del mundo, se celebra el domingo 28 de abril LAS PROVINCIAS Viernes, 26 abril 2019, 13:21

El Maratón de Londres que se disputa este domingo 28 de abril se puede seguir en directo a través de cadena pública británica BBC One a partir de las 10.05 horas en España (9.05 en Londres) en directo y hasta las 15.30 horas (España). A las 10.05 (hora española) arranca la competición de atletas en silla de ruedas, a las 10.25 la competición femenina y a las 11.10 el Maratón de atletas de élite. Aquí puedes ver en directo la carrera por streaming.

Horarios en España

10:05 – Elite Wheelchair Races

10:10 – World Para Athletics Marathon Championships Ambulant Athletes

10:25 – The Elite Women's Race

11:10 – The Elite Men's Race, British Athletics & England Athletics Marathon Championships and Mass Race

Horarios en Inglaterra

09:05 – Elite Wheelchair Races

09:10 – World Para Athletics Marathon Championships Ambulant Athletes

09:25 – The Elite Women's Race

10:10 – The Elite Men's Race, British Athletics & England Athletics Marathon Championships and Mass Race

BBC One emite en directo la carrera y el segundo canal, BBC Two, ofrecerá los mejores momentos a partir de las 18.30 horas. ¿Cómo y dónde ver el maratón londinense? En directo, por internet a través de BBC One Live y para Latinoamérica también a través de ESPN Play y y ESPN2 por Directv.