El Maratón de Boston 2019 en directo: horario y cómo verlo por televisión El Maratón de Boston se celebra el tercer lunes de abril cuando en el estado de Massachusetts se celebra el Patriot Day LAS PROVINCIAS Domingo, 14 abril 2019, 12:33

El Maratón de Boston 2019 se celebra este lunes 14 de abril de 2019 a las 16 horas en España (a las 15.30 la prueba femenina), las 10 horas en Boston (EEUU). Será la edición 123 y será retransmitida en directo por la web de la Boston Athletic Asociation a través de este enlace. y en Europa por FLOSPORTS.

El Maratón de Boston se celebra el tercer lunes de abril cuando en el estado de Massachusetts se celebra el Patriot Day. La hora de inicio en las 09:30 hora del Este de Estados Unidos en la prueba femenina.

El Maratón de Boston por televisión

Este es el listado de canales que ofrecen el Maratón de Boston en directo:

ARENA SPORT: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia

CHINESE REGIONAL NETWORKS: China

DARMATEX: Bulgaria

ESPN: Brazil

DAZNJapan

FLOSPORTS Europe (excluidas Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Iceland, Macedonia, Montenegro, Poland, Serbia and Slovenia)

FLOW SPORTS Anguilla, Antigua-and-Barbuda, Aruba, Bermuda, Bahamas, Barbados, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cuba, Curacao, Dominican Republic, Dominica, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Netherlands Antilles, Saint Barthélemy, Saint Kitts-and-Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent-and-the Grenadines, Suriname, Trinidad-and-Tobago, Turks and Caicos

FOX SPORTS ASIA Brunei, Cambodia, East Timor, Hong Kong, Indonesia, Korea Republic, Laos, Macau, Malaysia, Micronesia, Mongolia, Myanmar, New Caledonia, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam

RUV Iceland

SUPERSPORT Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of Brazzaville), Congo (Democratic Republic of), Cote d'Ivoire, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia (The), Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibia, Nigeria, Niger, Reunion, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Socotra, Somalia (including Somaliland), South Africa, South Sudan, St Helena and Ascension, Sudan, Swaziland, Tanzania (United Republic of), Togo, Uganda, Zimbabwe and Zambia.

TS Canada

TVP Poland

OLYMPIC CHANNEL lo retransmite en todos los países que no están en la lista superior

Horarios de salida del Maratón de Boston

8:50 a.m.: salida movilidad limitada

9:17 a.m.: Silla de ruedas empujadas.

9:22 a.m.: Silla de ruedas.

9:32 a.m.: élite femenina.

10:00 a.m.: élite masculina y primera ola.

10:25 a.m.: segunda ola.

11:00 a.m.: tercera ola.

11:25 a.m. cuarta ola.

Horarios de salida para verlo en Latinoamérica y España

7.30 horas: Ciudad de Guatemala, Managua, San José, Tegucigalpa, El Salvador

8.30 horas: Ciudad de Panamá, Bogotá, Quito, Lima, México D.F

9.30 horas: Boston

9.30 horas: Caracas, Santo Domingo, La Paz, La Asunción

10.30 horas: Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago

14.30 horas: Islas Canarias

15.30 horas: España peninsular