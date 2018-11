HISTORIAS DE 42,195 KM Laura y Patricia, inseparables fuera y dentro del maratón Las gemelas Cortell. / Adolfo Benetó García LOURDES MARTÍ Sábado, 17 noviembre 2018, 00:58

El próximo dos de diciembre, si ven entrar juntas a dos personas muy parecidas bajo el arco de meta del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP no es ninguna visión. Laura y Patricia Cortell (Valencia, 1986) son gemelas.

Para su debut en los 42.195 metros tienen un secreto: una de las dos acompañará a la otra. «Una hizo una promesa y ahora toca cumplirla. Como estamos muy unidas vamos a afrontarlo de la mejor manera que sabemos: juntas», comenta Laura. El recorrido de la carrera lo disfrutarán una al lado de la otra, ambas siguen el mismo plan de entrenamiento pero a unos 300 kilómetros de distancia. «Vivo en Barcelona desde hace siete años, no pertenezco a ningún club pero no lo descarto porque correr engancha y mucho. Sigo el plan que le hicieron a mi hermana», explica Laura. Hace cuatro años Patricia empezó a introducir la carrera a pie en su rutina. «Hasta ese momento sólo corría de vez en cuando unos 20-30 minutos pero después empecé a correr dos veces por semana y a hacer alguna prueba del circuito. Siempre habíamos hecho deporte pero no nos habíamos tomado en serio lo de correr. Tengo la suerte de conocer a Fernando Ortiz, que nos programó la rutina de entrenamiento para afrontar este reto», cuenta Patricia, quien animó a su hermana a apuntarse a la 15K Nocturna de Valencia: «Empecé a correr para prepararme la edición de hace dos años. Mi hermana la había hecho el año anterior y quise vivirlo en persona», dice Laura.

Aunque en un debut y sobre todo en el maratón de Valencia lo más importante es «disfrutar del ambiente», será inevitable que haya un pique sano entre estas dos hermanas: «Ambas somos competitivas por naturaleza», explica Laura. Patricia recuerda su experiencia en el Mundial de Medio Maratón disputado el pasado mes de marzo: «Tuve algunos problemas en el pie... Digamos que prefería llegar llorando a la meta a que mi hermana la cruzara sin mí», bromea. Para ellas y los más de 3.800 atletas que debutan en un maratón, la organización les ayudará a cruzar la meta con conferencias los días antes a la prueba. Charlas en las que participará precisamente el entrenador nacional de atletismo Fernando Ortiz o el doctor Luis Cort entre otros.