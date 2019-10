Los Hernández Biosca toman el relevo de los Egea

Allá por el año 90 (luego repitieron en el 2000) cinco hermanos corrieron el maratón de Valencia. Toni Lastra, fundador de Correcaminos y columnista de LAS PROVINCIAS fallecido en 2015, bautizó aquél hito como 'El record guinnes de los Egea'. El próximo 1 de diciembre el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP los hermanos Hernández Biosca –ellos son seis– recogerán el testigo de los Egea. Otro récord para el primer maratón de España con etiqueta de oro de la IAFF.

Loli (1958), Javier (1960), Susana (1962), Ana (1963), Felipe (1965) y Juan Carlos (1967) se pondrán por primera vez juntos en la línea de salida de la prueba valenciana. Serán los primeros 42.195 metros de Ana. Seis hermanos que tienen en su padre el gran «impulsor del deporte en la familia»: «Ha estado durante cuatro décadas haciendo unos 10.000 kilómetros en bicicleta cada año», comenta Felipe. Loli fue la primera que se animó en la carrera a pie. Suma 18 maratones, el resto ha participado en unos cuantos menos. Los Hernández Biosca siempre han sido una familia muy «unida» y aprovecha las tiradas largas para «ponerse al día»: «Hablas de cualquier cosa, hay tiempo de risas, de temas personales e incluso de hacer alguna foto», explica Felipe.

Para la mayoría de los hermanos, correr es sinónimo de «libertad». Juan Carlos le añade «felicidad». Felipe aprovecha la carrera a pie para «no pensar en nada»: «Dejar la mente en blanco, fluir y sólo ir sus pasos».

«Es una forma de vivir, una rutina que me gusta y me acompaña en el camino de la vida», comenta Javi. Loli aprovecha para disfrutar del momento de soledad que supone estar ella sola «y el trazado». Ana reflexiona sobre la libertad que supone correr: «Me hace sentir mejor, afrontar el día con más alegría e ilusión. Me hace ser más positiva y esto se culmina corriendo en familia, la satisfacción es inmensa». Susana, destaca la oportunidad que le brindan sus hermanos de disfrutar junto a ellos: «Correr significa felicidad, equilibrio, me ayuda a superar todo además me permite compartir esta afición tan bonita con la gente que más quiero: mi familia». Ella y sus cinco hermanos esperan cruzar juntos la línea de meta. Para ellos, mucho más que un récord.