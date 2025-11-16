La Fundación Pequeño Deseo recibe 7.500 euros de la New Balance Long Run Maratón Valencia

L. B. Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:11 Comenta Compartir

La definitiva. La de las mariposas en el estómago. La de las tres semanas antes. La tirada larga que todo maratoniano ha de hacer para convencerse de que todo va a salir a pedir de boca el día que se enfrente a los 42 kilómetros y 195 metros del Maratón Trinidad Alfonso del próximo domingo 7 de diciembre. Y qué mejor que hacerla en compañía de 1.500 corredores, coleccionistas de kilómetros y de sueños para compartir experiencia.

Esa es la premisa de New Balance Long Run Maratón Valencia, poner las circunstancias más favorables para que todo salga a pedir de boca. En la prueba celebrada este domingo en el Jardín del Túria estuvieron los prácticos oficiales de la carrera, con ritmos desde 2:50 hasta más de 5 horas, y hasta cuatro avituallamientos réplica de los avituallamientos del día D (geles de glucosa Enervit, con y sin cafeína, agua y Aquarius). Además, los corredores contaron con animación musical (DJ, guitarras y percusión), guardarropa, zona de recuperación con fisioterapeutas y presoterapia de Compex y una zona de descanso.

Además, con el objetivo de poder conciliar de la mejor manera posible, la organización proveyó de una zona de ludoteca para que los más pequeños de la casa pudieran estar bien atendidos mientras los mayores hacían sus particulares deberes para el maratón. Como guinda del pastel, los participantes pudieron probar la joya de la corona en cuanto a versatilidad dentro de New Balance agotando las reservas del test de producto de la FuelCell Rebel v5, un modelo pensado para rendir tanto en ritmos suaves como cuando toca apretar los dientes y rascarle unos segundos al cronómetro. Todo ello, además, con un componente solidario muy marcado, ya que New Balance destina todo lo recaudado por las inscripciones a la Fundación Pequeño Deseo, un total de 7.500 euros en base a las aportaciones de los 1.500 inscritos a este Long Run,