Un flechazo con el triatlón Fernando Santander y Sergio Juan, primero y segundo en la prueba de Valencia, se conocen a la perfección al compartir entrenador, Jordi Pascual Claudia asumió un reto hace un año y se enamoró de un deporte en el que ya destaca ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Lunes, 10 septiembre 2018, 00:04

Fue amor a primera vista. El de Claudia Salvador con el triatlón. Todo comenzó hace un año, cuando la joven de Massalfassar se lanzó a las aguas de la Marina Real para afrontar un desafío. La Federación Valenciana había llevado a cabo una labor de captación para celebrar una prueba destinada a mujeres principiantes. Podría haberse quedado en una anécdota... Pero no. Ella recogió el guante y se enamoró. Un flechazo. Han transcurrido 12 meses desde aquel momento que cambio la vida de la joven. Ayer regresó a la dársena donde se encendió la chispa. Lo hizo mucho más preparada, ya que ha entrenado a conciencia. Los temores han quedado atrás. Ahora sólo piensa en crecer.

En su día, Valencia puso en marcha la modalidad de Triatlón de la Mujer, de distancia supersprint. Es decir, 350 metros de natación, 10 kilómetros de bicicleta y 2,5 kilómetros de carrera a pie. Claudio afrontó esa prueba el año pasado.

«La Federación preparó un reto y me propusieron hacerlo. Yo sólo nadaba y hacía alguna carrera popular. Tenía mucho miedo a la bici. Con la ayuda de un preparador físico, un nutricionista y más chicas que participaron en el reto, me animé y disfruté muchísimo», recuerda la deportista, quien se propuso dar un paso más: «Entonces dije: 'En 2018 tengo que hacer un reto nuevo y no me conformo sólo con esta distancia'». Objetivo cumplido.

Eliana Krist Sotelo Ganadora

Ayer volvió al Valencia Triatlón. Pero para competir en distancia olímpica: 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera a pie. Y dio la talla. Claudia acabó en duodécima posición firmando un tiempo de dos horas, 28 minutos y 49 segundos. «Durante este año me he estado preparando y he sido muy disciplinada, sin saltarme ningún entrenamiento. Me gusta. Esto me da la vida. Me da seguridad en mí misma y me relaciono con gente sana de este mundillo. Me encanta. Ahora, a por nuevos retos», comenta con orgullo.

Claudia prevé federarse próximamente. «Estuve durante seis meses con un entrenador y en agosto me apunté al Avant Moncada con Emilio Aguayo. Estoy súper a gusto y hemos hecho una piña tremenda», subraya. El de ayer fue su cuarto triatlón. Para progresar, compitió en Vila-real y Burriana en distancia sprint. Derrocha ambición: «Me gusta superarme a mí misma y demostrarme que puedo. Ver que tengo miedo a la bici y lo supero».

Hubo otros nombres propios en el Valencia Triatlón, en el que más de 700 valientes tomaron la salida. Fernando Santander se alzó con la victoria al rubricar una marca de 01:55:08. Sólo un minuto después, cruzó la línea de meta Sergio Juan. Hay pocos secretos entre ellos.

«Sergio es un gran corredor. Compartimos entrenador y nos conocemos bien. Veía que se estaba acercando y tenía que echar hacia delante», admite Fernando. Detrás del éxito de ambos se encuentra Jordi Pascual. «Señal de que hace bien su trabajo», bromea el castellonense. El reconocido triatleta de Antella fue ayer un vencedor en la sombra.