HISTORIAS DE 42,195 KMhttp://www.valenciaciudaddelrunning.com/vcr/historias-de-42-195-km Elsa Cimadevilla, una maratoniana de altos vuelos Elsa, en el Pico Pierzu de Asturias. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 8 septiembre 2018, 00:42

Elsa Cimadevilla nació en Oviedo el 23 de febrero de 1974. Es programadora de pilotos y profesora de Airnostrum y de la Universitat de Valencia, está afincada en la ciudad del Turia y ama viajar aunque no lo hace tanto como le «gustaría». Aunque en su maleta no suele llevar las zapatillas sí que ha rodado en países como «Nueva Zelanda, México o Miami» y nunca se le olvidan en el equipaje cuando regresa a su Asturias natal: «Allí son fundamentales. Es un lugar que recomiendo a todos los aficionados a correr por sus impresionantes paisajes, su clima y orografía. 'Caleyear' o ir por caminos rurales, es de lo que más me gusta», afirma.

En 2016 corrió sus primeros 42.195 kilómetros, fue en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. El próximo dos de diciembre volverá a ponerse en el cajón de salida de la mejor carrera del país: «Siempre había querido participar, no suelo inscribirme a muchas pruebas pero esa era especial. En el kilómetro 32 animaba a los que conocía, pero lo que realmente me empujó a mí era ver a señoras con cierta edad a las que imagino con una vida atareada corriendo felices la maratón», recuerda.

En el colegio Elsa estuvo federada en atletismo: «Siempre fui deportista, aunque este nunca fue mi deporte favorito», reconoce y explica que precisamente fue la falta de tiempo lo que le animó de nuevo a practicar la carrera a pie: «Hice de todo: natación, baloncesto, ski... pero con el trabajo y mis horarios era muy difícil seguir clases periódicas así que viviendo cerca del viejo cauce del río Turia un amigo me animó a que empezara a correr. Si tienes 30 minutos son buenos y si tienes una hora, mejor. No tienes que desplazarte. Se aprovecha todo el tiempo del que dispones».

Elsa encuentra el apoyo «técnico, moral y psicológico» en su grupo de amigos: «Cada uno hace el deporte o deportes que le apetece y nos echamos unas risas, uno de ellos es el que me establece el plan de entrenamiento y yo intento seguirlo cuando puedo (ríe)».

Lo que sí que hace esta ovetense es recomendar el maratón de su segunda ciudad: «Tanto en el gremio de la aviación como en el de la docencia, el atletismo a pie está muy extendido, es un deporte muy de moda. Cuando hablo a la gente del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP lo primero que piensan es que cómo lo pude hacer, les cuento que una persona normal si se entrena y tiene constancia luego puede completar, les hablo de lo bien que se pasa y el ambientazo que hay, muchos de mis compañeros piensan que podría se un buen reto para ellos. El año pasado vino un primo que vive en Nueva York y aunque le costó terminarla le encantó».