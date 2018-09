La dificultad no vuela tan alto Héctor Cabrera posa con la medalla de oro conseguida en el Europeo de atletismo paralímpico de Berlín. / ana julia b palacio Los 61,31 metros de Héctor Cabrera con su jabalina superan cualquier adversidad | El valenciano desvela las vicisitudes que arrastra portar en un avión la lanza para competir y el dinero adicional que cuesta transportarla ÓSCAR CLAVER VALENCIA. Martes, 4 septiembre 2018, 00:04

Llega, literalmente, con la medalla de oro en la mochila. Y no es para menos. No quiere perderla de vista después de lo que le ha costado conseguirla. El jabalinista paralímpico Héctor Cabrera pasó de la frustración a lo más alto del podio en sólo seis días. En su viaje a Berlín -donde se disputaba el Europeo de Atletismo-, la aerolínea con la que viajaba perdió su jabalina y su equipaje. Ante este percance, el valenciano aterrizó en Alemania sólo con sus zapatillas, y «porque las llevaba en la mochila».

Lo que ocurrió con su jabalina es todavía un misterio para él. Nadie -ni la compañía ni el aeropuerto- le ha dado una explicación al respecto. No obstante, maneja una teoría por lo que le han contado algunos pasajeros de su mismo vuelo. «La gente que estaba en el avión vio como metían todas las maletas excepto mi jabalina y mi equipaje. Puede que al pasar mi billete el sistema informático no lo detectara, por lo que cuando llegaron todas las maletas, avisaron de que la mía no tenía que entrar porque el pasajero no había subido al avión», explica.

Aunque la organización del evento disponía de unas jabalinas, Cabrera quería competir con la suya, por lo que tuvo que pagar de su bolsillo los 260 euros que costaba transportarla. Además, por su extrema fragilidad, esta debía viajar dentro de un tubo hecho a medida y con las condiciones necesarias. Un simple movimiento dentro del avión podía provocar que la jabalina cediera y que, a la hora de competir, su trayectoria en el aire variara.

Debido a su longitud, a la hora de facturarla tenía que pasar también por una cinta especial destinada a este tipo de materiales. «Nadie más llevaba equipaje especial, sólo estaba mi jabalina», destacó. No obstante, al llegar a Berlín se percató de que se había extraviado.

Tres días más tarde apareció en Múnich, donde su vuelo había hecho escala. «Me dijeron que el día 26 o 27 me lo enviarían, pero yo competía el 23 y un día antes tenía que presentar la jabalina», comenta. Esa víspera de la competición recibió una llamada. Su jabalina y su equipaje habían llegado al hotel.

«Lo primero que hice fue abrirla y ver que no le había pasado nada», reconoce. Tras ello, puso rumbo a la pista para poder presentar su herramienta, y llegó a tan sólo dos horas de poder hacerlo. Aunque todavía le quedaba otro obstáculo en el camino. Una pequeña muesca en la punta del instrumento le dio algunos problemas.

Tras el «estrambótico» percance, el valenciano pudo llegar a la competición con su jabalina. Y la historia no pudo tener mejor desenlace.