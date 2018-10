Concha Montaner: «He dejado el atletismo y no él a mí»

Cuando Concha Montaner se arrancó a hablar, ya había llorado bastante. Seguía emocionada, pero eso la ayudó a mantener la compostura en su intervención. Y era más que complicado en un acto de homenaje en el que el deporte de la Comunitat quiso reconocer a la mejor atleta valenciana de la historia. Así la calificó el presidente de la federación territorial, Vicente Añó y nadie hizo una mueca de desacuerdo. Desde mucho antes que a finales del siglo XX se diese a conocer para el gran público, sobre todo tras el oro en el Mundial sub 20 de Chile, la de Montaner ha sido una vida centrada en su deporte. «Ahora quiero dedicar tiempo a mi familia, ya les he robado suficiente».

Lo proclamó delante de otros laureados deportistas como Sugoi Uriarte, Laura Gómez, Matías Tudela o César Sempere. Referentes, como la propia Montaner, para futuras generaciones. Esta tarea se la ha confiado la Fundación Trinidad Alfonso, que acogió el acto. Por ejemplo, Montaner es ya fuente de inspiración para Fátima Diame, amiga y considerada sucesora de la de L'Eliana en el salto de longitud. «Se hará extraño no verte en el foso. Tu legado permanecerá siempre y me ayudará esforzarme en superarme», señaló entre lágrimas.

Especialmente sobria se mostró Rosario, la hermana de Concha Montaner, que presentó el acto. También los padres de ambas, que arroparon a sus hijas. La atleta quiso acordarse de su familia, de la gente del Ayuntamiento que la ha apoyado durante su carrera y de su amiga Charo Sevillano: «Me acompañaste en el loco camino hacia mis cuartos Juegos».

Ahí, en la competición por excelencia, está el debe de Montaner, quien no obstante deslizó estar satisfecha de su deportiva. «Me quedo con los sueños y con los objetivos cumplidos», aseguró. «Sí es cierto que me gustaría haber saltado más de siete metros, siete y poco. Y haber disputado una final olímpica, que he estado cerca», admitió.

Pero hay algo de lo que se siente plenamente satisfecha. «He sido yo la que he dejado el atletismo y no él a mí», subrayó en cuanto empezó a hablar. Ahora está en el club de L'Eliana, enseñando a los niños y niñas. «Veo un gran futuro. Ahora los atletas españoles se atreven con más pruebas que antes, con la velocidad, los lanzamientos o los saltos», comentó. Pero queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo en igualdad, batalla que libró junto a Inma García, exconcejala de su pueblo: «En atletismo competimos hombres y mujeres juntos, pero es cierto que aunque tengamos alguna portada no llenamos periódicos. Queda mucho camino por recorrer». Y ella arrimará el hombro. Seguro. Aunque sea desde un segundo plano.