HISTORIAS DE 42,195 KM Al asalto del maratón con ayuda de un preparador Antonio Castelló, en plena carrera. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 6 julio 2019, 01:02

La primera toma de contacto de Antonio Castelló (Xeraco, 1973) con la carrera a pie fue en 2008. Sin embargo, no fue hasta cinco años después cuando empezó a involucrarse al 100%. «Mi mujer empezó a practicar también atletismo e hice junto a ella mi primer 10K. Fue en Gandia y para mí en esta prueba fue el inicio de mi pasión con este deporte», comenta el corredor valenciano.

En 2015, Antonio se inscribió al Club de Atletismo La Rabosa de Alzira. «Quería aprender más sobre esta disciplina y hacerlo bien», apunta. Dos años más tarde debutó en los 42K: «Me lo preparé sin entrenador, con los medios que disponemos hoy en día, me iba informando a través de las redes sociales y me guiaba por los consejos de grandes amigos». Aquel estreno fue inolvidable y logró terminarlo gracias al esfuerzo de él mismo y de su familia.

Ahora, Antonio ya piensa en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Será su tercera vez y ya lo está disfrutando: «Estamos inmersos en pleno entrenamiento y a la espera de que pase el verano que es cuando arrancará la parte más fuerte de la preparación». En esta ocasión, ha apostado por un preparador físico para su puesta a punto en el primer maratón de España con etiqueta de oro de la IAAF: «En mi opinión es una opción muy positiva. Juan Antonio García, mi preparador, me ayuda a mejorar día a día. Recomiendo a toda la gente que esté preparándose una prueba y más de este nivel que siempre cuente con profesionales que tienen en cuenta nuestro estado de salud y sacan el mejor partido a nuestras posibilidades».

«Para mí el deporte hoy en día es un medio de vida que me ayuda a estabilizarme, me ha servido para a ver los problemas y el día a día de diferente manera», reflexiona Antonio, quien invita a todos aquellos que estén dudándolo que se animen a dar el salto a las carreras populares, ya sean las de larga distancia o las más cortas. Sostiene que el atletismo ayuda a afrontar la vida de una manera diferente: «Recomiendo a cualquier persona que este en duda en hacer alguna prueba, que se prepare y que la dispute. Aquí no gana el primero, ni son tan importantes los tiempos que tanto se hablan en el atletismo. Cada persona gana cuando cruza el arco de meta».