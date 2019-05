HISTORIAS DE 42,195 KMConoce más historias en maratonvalencia.com Aritz debuta en Valencia en los 42K por el reto Dravet Aritz Fernández, en una de sus carreras. / lp LOURDES MARTÍ Sábado, 25 mayo 2019, 00:09

En su foto de perfil aparece él tumbado sobre el césped después de sumar kilómetros. Aritz Fernández (Vitoria, 1981) viste la elástica de entrenamiento oficial de la próxima edición Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: «Esta carrera me hace especial ilusión. Me compré la camiseta en la feria del corredor previa a la EDP Rock 'n' Roll de Madrid», comenta. En la ciudad del running se enfrentará a sus primeros 42.195 metros: «Después de llevar cuatro años corriendo me había propuesto estrenarme en la distancia en este 2019», una decisión tomada a conciencia y después de acumular muchos kilómetros en sus piernas: «He participado en varios medios maratones, Madrid, ciudad donde vivo; Behobia como vasco que soy; Benidorm y después de correr en Sevilla me vi preparado para dar el salto». Escogió Valencia por sensaciones: «No conozco a nadie de mi entorno que la haya hecho, pero sí la he seguido por redes sociales durante los últimos años y el pasado, por la tele», asegura. La Comunitat no es desconocida para él, ha participado en diferentes carreras de las que se queda, más allá del trazado, con el «ambiente»: «Me encanta lo que se vive en las horas previas y también la energía que transmiten las personas que salen a animar a los atletas, es algo increíble escuchar tu nombre de la gente dándote ánimos». Antes de diciembre podrá disfrutar de Valencia el próximo fin de semana en la 15K nocturna: «Me calenté un día y me compré el dorsal y allí que estaré el día ocho de junio».

Aritz es un aficionado de las equipaciones. Se considera un poco «coqueto»: «Tengo mil camisetas y pantalones, me gusta que combine todo incluso los calcetines», reconoce entre carcajadas. El próximo día uno de diciembre, en Valencia, como ha hecho en otras tantas pruebas, vestirá con la equipación del reto Dravet. «Es un movimiento para dar visibilidad a una de las enfermedades consideradas raras que afecta a los niños», afirma Aritz, el «loco» de su grupo de amigos que madruga mucho cada día para entrenarse antes de ir a trabajar. Este grupo de atletas que aprovechan la carrera a pie para mostrar su lado más solidario también convocan quedadas por todo el país. En Valencia lo harán antes del maratón.