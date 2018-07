Alexis Sastre, campeón de España de salto de altura Lunes, 23 julio 2018, 00:27

Es curioso que, en ausencia de Miguel Ángel Sancho, ex campeón de España, que no compitió en Getafe, otros dos valencianos entraran en el podio del salto de altura. Alexis Sastre se llevó la medalla de oro después de un desempate. Tres atletas superaron los 2,17 y no pudieron con los 2,20. En el duelo para encontrar un campeón, Sastre, de Benicarló y del Playas de Castellón, logró superar los 2,18. El nuevo número uno entrena con Claudio Veneziano.

La medalla de plata fue para el valenciano Juan Ignacio López, que forma parte del grupo de Yolanda Belda, una de las entrenadoras más destacadas del momento en Valencia. El Playas de Castellón quedó segundo en el medallero, dominado por el FC Barcelona, y tercero fue el València Esports, que batió un récord de 4x400 que tenía el Valencia Karhu desde junio de 1999.