El adiós de una superdotada Concha Montaner, en uno de sus innumerables saltos hacia el foso. / FABRICE COFFRIN/AFP Concha Montaner se retira a los 37 años con un gran palmarés FERNANDO MIÑANA Sábado, 29 septiembre 2018, 00:36

Valencia. La primera vez que fue a una pista de atletismo, no le gustó. A los pocos días, aburrida, aquella niña lo dejó. Había caído en un grupo -con Santiago García de Cáreces de entrenador- con atletas más mayores y se desanimó. Pero ese cuerpecito estaba hecho para saltar y a los 12 años Toño López la rescató para el atletismo en l'Eliana, donde, ahora sí, encajó en un grupo donde se sintió tan a gusto que siguen siendo sus amigos. Veinticinco años después, Concha Montaner anuncia que se retira, convertida en una institución y, junto a la maratoniana Mónica Pont, como la mejor atleta valenciana de la historia.

La saltadora de longitud, cuatro veces olímpica y con 19 títulos de campeona de España (uno de ellos en los 100 metros), ha estado 20 años en la élite. Con 17 quedó cuarta en un Mundial júnior, en Annency (Francia), en el relevo 4x100 y ya con 19, semanas después de su debut olímpico en Sídney, voló hasta Santiago de Chile para colgarse la medalla de oro en su segundo Mundial júnior.

Aquel éxito marcó su carrera y, en cierto modo, la obligó a lo máximo en cada competición. No siempre fue posible y eso generó cierta frustración. Pero cuando empezaba a estar a disgusto en un grupo de entrenamiento, como de niña, lo dejaba y buscaba otro entrenador. Con Rafa Blanquer vivió su prodigiosa etapa como júnior, donde dejó una estela de triunfos y récords imponente. Después vinieron algunas decepciones personales, como cuando el técnico prefirió la veteranía de Niurka Montalvo a la superioridad de marcas, por un centímetro, de la valenciana para darle la única plaza posible para los Juegos de Atenas, en 2004.

Aquello le hizo sufrir y su pareja, el velocista Venancio José Murcia, fue una tarde al módulo de la Petxina a anunciarle a Blanquer que lo dejaba. Atrás quedaban excelentes resultados y un aprendizaje impagable al lado de otros superdotados como Glory Alozie, Niurka Montalvo, Yago Lamela, David Canal...

Su nuevo entrenador fue el joven Pepe Peiró, con quien logró sus mayores éxitos: su plusmarca (6,92 en Madrid en 2005) y la medalla de bronce en el Mundial en pista cubierta de Moscú, en 2006. En el último salto, Montaner se colocó segunda y solo quedaban por saltar la campeona y otras dos atletas. La primera le superó y la segunda, igualó su registro y le arrebató el bronce. «Es una de las pocas veces que me hizo llorar el atletismo», recuerda Peiró. Años después, la descalificación por dopaje de Kotova le recompensó con una medalla de bronce. Después se entrenó a distancia con Juan Carlos Álvarez y con el valenciano Jero Schwab, con quien se colgó la medalla de plata en el Europeo 'indoor' de Birmingham en 2007.

Luego vinieron la maternidad, las lesiones tras tantos años saltando, corriendo, entrenando, levantando pesadas cargas, y una ligera decadencia. Hasta que María Peinado, una antigua heptatleta, le hizo redescubrir el camino con una dieta que le permitió averiguar que era intolerante al gluten. Juntas lograron el último chispazo de esos tobillos, la mínima olímpica para Río.

Ahora lo deja. «La ilusión por competir ya no es la misma. Después de tantos años, cuando intento ponerme a punto, el cuerpo no aguanta y me lesiono», explicaba ayer, sin tristeza, después de acabar su jornada laboral como administrativa en una empresa, un empleo que rellenará el vacío al que se asoma.

Su mayor satisfacción es haberse hecho «un hueco en la élite mundial en una época en la que las pruebas explosivas no estaban reservadas para las atletas españolas». Solo lamenta que, aunque se ha evolucionado desde que llegó al atletismo, «aun hay mucho que mejorar en el papel de la mujer en el deporte, no hay casi dirigentes».