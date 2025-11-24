Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los integrantes de la Liga Prim. David Blay

Arranca la histórica Liga Prim de fútbol en silla de ruedas

La modalidad A-Ball es la primera competición que permite jugar al balompié a personas con discapacidad motora

R. D.

R. D.

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:32

Comenta

La Liga Prim de fútbol en silla de ruedas, modalidad también conocida como A-Ball, vivió este fin de semana su primera jornada oficial, marcando ... un hito para el deporte de las personas con discapacidad en España.

