Viejos retos para un nuevo Consell de Cultura Los miembros del Consell Valencià de Cultura, ayer, tras el pleno de su constitución. / damián torres El presidente anima a trabajar «con energía y sin estridencias» en una entidad que registra relevo de consejeros pero no cambios estructurales Grisolía apela al consenso de los 14 miembros recién llegados para recuperar la influencia de la institución C. VELASCO VALENCIA. Lunes, 23 julio 2018, 23:55

No fue un pleno más. Fue extraordinario no sólo porque en el orden del día figurara tal adjetivo sino porque por primera vez el Consell Valencià de Cultura (CVC) se hizo paritario. Han tenido que pasar 22 años para que la máxima institución consultiva de la Generalitat refleje un sociedad de hombres y mujeres, en igualdad de porcentajes. El pleno de ayer, que duró apenas 17 minutos, no fue ordinario dado que hubo relevo de consejeros. En el Palau de Forcalló, sede del CVC, debutaron ayer 14 de los 21 miembros, mejor dicho, 13 porque hubo una ausencia, la de Irene Ballester, que se encuentra en Colombia.

Hubo caras nuevas y otras no tanto. Hubo ilusión por parte de los primerizos y aplomo del lado de los veteranos. Hubo invitados conocidos, como el exconseller de Educación y Cultura, Alejandro Font de Mora, y hubo asistentes menores de edad, como los dos sobrinos de la dramaturga Núria Vizcarro. Hubo medallas para los recién llegados y vino de honor para todos. Hubo discurso oficial a cargo de Santiago Grisolía, que renueva en la presidencia del órgano consultivo.

El científico valenciano, que ocupa este cargo desde hace 22 años, dio la bienvenida a los nuevos integrantes. «A medida que nos vayamos conociendo estoy seguro de que encontraremos espacios de entendimiento, de interés común. Así, nuestro tiempo juntos redundará en un provecho personal y colectivo. Estoy convencido de ello, pues ya antes ha sucedido así», aseguró.

El CVC formará las comisiones el 10 de septiembre y el 23 del mismo mes habrá pleno

«Creo que el Consell (de Cultura) debe actuar con energía, pero sin estridencias innecesarias, para promover la cultura en una atmósfera de concordia y responsabilidad, con elegancia, moderación y también austeridad», deseó Grisolía. Ayer se produjo un relevo de nombres, pero estructuralmente nada ha cambiado en el órgano consultivo de la Generalitat.

Con los miembros recién llegados, el CVC se ha desprendido del pasado (algunos consejeros sumaron mandato tras mandato durante dos décadas) y de algunos integrantes con causas abiertas en los juzgados. Esta situación generó incomodidad en el seno de la entidad consultiva aunque ésta no hizo nada expulsarlos; se limitó a aprobar una declaración institucional sin unanimidad y no vinculante. Si una de las personas que ayer tomaron posesión del sillón en el Palau de Forcalló resultara investigada judicialmente, ¿qué pasaría? Lo mismo que con Consuelo Císcar y Vicente Farnós: nada. Ser imputado no es causa de renuncia o dimisión. El caso de exconsejeros citados no sirvió para cambiar el reglamento que rige al CVC. La verdadera renovación exige modificaciones de envergadura en el Consell de Cultura, más allá de los nuevos nombres. Lo de ayer no debería ser un ejercicio de gatopardismo, pero sólo con el tiempo se sabrá si se cambia todo para que nada cambie.

«Más allá de ideologías»

«Estamos aquí por un sentido del deber. Les recuerdo que nos han nombrado por consenso, una palabra que ha sufrido cierto desgaste pero que, bien entendida, supone un tesoro. Más allá de nuestras preferencias ideológicas y de nuestras particulares visiones del mundo, el CVC nos ha reunido, y todos deberemos matizar lo que nos separa y unir nuestras fuerzas en lo que nos proyecta con fuerza hacia la sociedad: la Cultura en mayúsculas, en beneficio de una inmensa mayoría, y no de unos pocos», sentenció Grisolía.

Si el CVC no es útil no tiene razón de ser. Si sus informes, análisis y recomendaciones no son considerados por la sociedad (más allá de los estudios preceptivos para declarar lo que proceda Bien de Interés Cultural) no será útil a la misma. Desde 2010, como ha publicado LAS PROVINCIAS, los estudios encargados al órgano han caído en picado, un síntoma de la pérdida de influencia en la sociedad. Este viejo reto está en el horizonte.

«Estoy aquí para servir a la sociedad, más allá de ideologías», aseguró a LAS PROVINCIAS la compositora María Ángeles López Artiga. El dramaturgo Francesc Sanguino comparte su opinión de «dar un impulso» a la institución. El nuevo rumbo, no obstante, se tomará en septiembre. Las comisiones se formarán el día 10 y el día 23 se celebrará el primer pleno.

El renovado CVC tiene como vicepresidenta a Petra María Pérez y repite como secretario Jesús Huguet. Las comisiones están presidida por Josefa Frau (jurídica), Vicente González Móstoles (Legado artístico), Ascensión Figueres (Promoción Cultural), Ciencias (José María Lozano) y Ramón Roselló (Artes).