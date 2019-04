El videoclub Broadway de Valencia cierra después de 37 años de actividad El dueño culpa a la piratería del fin del negocio y bajará la persiana del último local cuando haya vendido las películas en stock ELÍSABETH RODRÍGUEZ Lunes, 8 abril 2019, 00:26

Tras 37 años de historia, el último videoclub Broadway de Valencia baja la persiana para siempre. El dueño del negocio, Juan Rado, explica a LAS PROVINCIAS que la causa principal de su cierre se debe a la proliferación de las descargas ilegales en internet.

«La ley no ha servido para nada», denuncia Rado, quien critica también al Gobierno y a las empresas del sector por su pasividad ante «el pirateo». Por lo que respecta al auge de plataformas de cine y series como Netflix y HBO, el empresario valenciano asegura que estos medios «al menos son legales».

Con el cierre del establecimiento, situado en la calle Joaquín Ballester, Rado pone fin a una cadena que llegó a aglutinar 33 locales repartidos en la capital de la Comunitat. «Este videoclub es el primero que abrí y el último que cierro», señala con nostalgia.

No obstante, no hay una fecha de cierre concretada, ya que según afirma el empresario, debe vender todas las películas que todavía tiene en stock. «La verdad es que a mí me gustaría cerrar cuanto antes y no alargar más esta agonía», sostiene con pesar.

Ahora, en su puerta, se puede ver un gran cartel con letras azules con el siguiente anuncio: «Liquidación por cierre, venta de películas desde un euro». Unas palabras que, con toda certeza, ya se han repetido en innumerables ocasiones en otros videoclubs de la ciudad. «Eso no me consuela», admite Rado.

Como mensaje final, el propietario de lo que fue una de las cadenas de videoclubs más conocidas de Valencia agradece a «todos los clientes su fidelidad». Se trata de uno de los últimos supervivientes en el mundo del alquiler de películas.