Vicente Todolí, asesor artístico del nuevo Bulli Vicente Todolí, en una entrevista reciente con LAS PROVINCIAS. / txema rodríguez El especialista valenciano orientará a Ferran Adrià sobre los creadores que intervendrán en la fundación del cocinero CARMEN VELASCO VALENCIA. Viernes, 25 enero 2019, 00:58

Ferran Adrià es un cocinero que rompe y traspasa las fronteras de la gastronomía. Está interesado en la creatividad y el conocimiento. Abre caminos y asume riesgos. Ahora se encuentra inmerso en elBulli1846, un ambicioso proyecto que no se circunscribe exclusivamente al restaurante de vanguardia. La apuesta del prestigioso chef pasa por la innovación en varias disciplinas.

Adrià, que destripará su próximo proyecto en Madrid Fusión, se ha rodeado de prestigiosos especialistas con los que ya está trabajando en su fundación. La nómina incluye a Israel Ruiz, vicepresidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), al publicista catalán Toni Segarra y al experto en arte Vicente Todolí (Palmera, 1958), según ha podido saber LAS PROVINCIAS.

El actual director artístico de Bombas Gens y presidente de la comisión asesora de artes plásticas del Centro Botín de Santander suma una nueva responsabilidad: Todolí será asesor artístico del renovado Bulli. El especialista orientará a Adrià en los artistas que intervendrán en la fundación, ya sea a través de sus obras como a través de diálogos o conversaciones, confirmó el que fuera director de la Tate Modern (2003-2009) de Londres.

Adrià desvelará los detalles de elBulli1846 en Madrid Fusión, que empieza el 28 de enero

Desde la fundación del chef catalán se abrirán convocatorias artísticas que cubrirán todas las disciplinas (pintura, escultura, etcétera). El proyecto aún debe madurarse y será Ferran Adrià el que marque los plazos.

El chef catalán y el exjefe artístico del IVAM se asesoran mutuamente. En una entrevista del pasado diciembre, Todolí confesó a LAS PROVINCIAS que en Palmera, en su casa, disfrutaba de la tierra y de cultivar cítricos. Confesó que había recuperado variedades perdidas y que tiene un laboratorio donde investiga y es asesorado por Adrià.

La relación entre ambos no es nueva, viene de lejos. Hace una década el artista Richard Hamilton y Todolí editaron el libro 'Food for thought, thought for food' (Alimento para el pensamiento, pensamiento para el alimento). Esta publicación fue una aproximación al universo artístico del chef a través de su participación en la Documenta de Kassel de 2007.

Madrid Fusión, que se celebra del 28 al 30 de enero de 2019, es una de las citas imprescindibles de la gastronomía. En este marco se dará a conocer el futuro de la fundación de Ferran Adrià. El cocinero de Hospitalet de Llobregat estará en el escenario del congreso nueve años después.

Una vez más, el Palacio Municipal de Congresos de Madrid será el escenario de una cita que atraerá a profesionales del sector gastronómico de todo el mundo para descubrir el estado actual de las cocinas de vanguardia, para seguir las nuevas tendencias y para debatir sobre lo que traerá el futuro no lejano. De hecho, un cambio se está dando, y desde este congreso quieren mostrarlo con la temática elegida, 'Reformulando la cocina: Cambian las reglas'.

Madrid Fusión vuelve a llamar a la exclusividad y a hacer notar su privilegio de dar a conocer proyectos y novedades del sector.