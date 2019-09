Verónica Castro anuncia que se retira por el escarnio sufrido por su falsa boda con la actriz Yolanda Andrade Verónica Castro. / Efe La actriz mexicana, madre del cantante Cristian Castro, es protagonista en la serie de Netflix 'La Casa de las Flores' EFE MÉXICO Martes, 17 septiembre 2019, 14:51

Verónica Castro, la veterana actriz mexicana que había vuelto a la televisión para protagonizar la exitosa serie de Netflix «La Casa de las Flores», ha anunciado su retirada tras una carrera de 53 años. La actriz, de 66 años de edad y madre del cantante Cristian Castro (autor de «Azul» entre otras muchas), se había convertido en un icono millenial y ahora ha tenido que abandonar la interpretación «agotada de tanto mal» además de agresiones y escarnio por una supuesta boda con otra actriz que se viralizó en redes sociales.

«Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, Que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a Lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz», explica en Instagram, donde a lo largo de una serie de publicaciones explica qué pasó y cómo piensa reaccionar.

La historia nace cuando esta actriz, llamada Yolanda Andrade y que también es presentadora mexicana, desveló hace unos días que ella y Verónica Castro habían mantenido una relación sentimental hace 20 años en Amsterdam.

La noticia se convirtió en viral y ante la magnitud que tomaron los acontecimientos Castro ha decidido dejarlo todo de momento, no sin antes explicar que ella nunca se casó con Andrade. «No hagas daño porque el espejo lo regresa y amo todo lo positivo por eso me aparto de lo contrario Dios Bendiga a los que hablan de mí. No me Casé!», explicó en un tuit.