Dos veces Ponce, en la arena y en el salón El maestro de Chiva ejecuta la mejor faena de la Feria del Pilar y abre el Congreso Internacional de Tauromaquia

Enrique Ponce que cerró ayer en Jaén su temporada española ha sido los últimos días protagonista triunfal tanto en el ruedo como en el salón. En Zaragoza firmó una de las mejores faenas de su vida a un toro del Puerto de San Lorenzo y en Murcia abrió con una clase magistral el II Congreso Internacional de Tauromaquia que organiza el Ministerio de Cultura, en la que analizó la situación actual de la tauromaquia y marcó algunos de los caminos que, bajo su punto de vista, deben seguirse para evolucionar.

El maestro, que animó a todos los ponentes y participantes a que «sean generosos en el esfuerzo para que ganemos todos y nadie se sienta perdedor», se refirió a los posicionamientos de algunos partidos políticos respecto a la fiesta de los toros: «Tienen la osadía de pedir un referéndum para elegir nuestra cultura y maquillar la ausencia de talento con votaciones perversas». El diestro añadió que «la cultura de un pueblo no se decide con unas papeletas, las culturas nacen y crecen y, si tienen que desaparecer, lo harán por si solas a lo largo del tiempo».

Ponce añadió contundente que «el toreo no pertenece a nadie, es un bien cultural que recibimos de nuestro mayores y tenemos la obligación de trasladarlo a las nuevas generaciones que lo acogerán como algo natural». Respecto a los ataques antitaurinos que la Fiesta sufre en estos tiempos, el valenciano reflexionó afirmando que «animalistas somos todos los que criamos y amamos a los animales; los que nos relacionamos con los animales. Esas gentes forman movimientos subvencionados y tenemos que escuchar lo que dicen, porque conocerlos es la mejor manera de poder acabar con sus mentiras». Ponce remachó: «Nuestro camino es ganar la batalla ética y moral de la calle. Tenemos que pasar a la acción, no nos tenemos que parar ante la anécdota, no nos debe importar que nos insulten y que nos roben el dinero que aporta el toreo a las arcas del estado. Es preferible que nos roben el dinero a que nos roben nuestra cultura».

El de Chiva se refirió a la emoción como clave para la evolución de la Fiesta. «Los toreros debemos abrir nuevos caminos que no afecten a la ortodoxia de la esencia del toreo, pero sí que aporten un mayor contenido emocional. No debemos permitir que se vacíe de contenido emocional la tauromaquia». El diestro, que tuvo palabras de recuerdo para su abuelo Leandro, añadió que jamás hará lo suficiente para devolverle a la fiesta lo que la fiesta le ha dado: «Mi abuelo Leandro me dejó el mejor legado que pudiese tener el toreo». Ponce reflexionó sobre el deber de los toreros a estar con la gente y de aparecer en los medios y sobre la necesidad de rediseñar el futuro del toreo «con nuevos diálogos, con nuevas formas de comunicación que se comprendan».

El diestro valenciano estuvo acompañado por el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras; el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes, Román Fernández-Baca, y otras autoridades regionales y locales.

La cima de Zaragoza

De su paso por El Pilar 2018 queda el recuerdo de cómo se puede afrontar imposible y hacerlo realidad. A un toro de más de seiscientos kilos de mansedumbre le encontró el resquicio que nadie adivinaba y le montó la mundial con una faena de prodigiosa técnica y apasionado planteamiento. El presidente, en la inopia, no se enteró y lo premió con una oreja contra la opinión unánime de más de diez mil personas asombradas ante el despropósito de equiparar una obra de ingeniería a las faenas ramplonas que le habían precedido en la feria. No importa, aunque a Ponce me consta que sí, lo hecho hecho está y esa faena es una de esas cotas cimeras a las que pueden llegar muy pocos o ninguno, es la cara lidiadora, una más, de ese Ponce capaz de mimar al templado, medir al rajado, poderle al bravo y/o inventarse cada vez que sea necesario al primero que salga por los chiqueros.