Rafael Serrallet, a la derecha. AFP

El valenciano Rafael Serrallet hace historia y consigue un Latin Grammy

El disco 'Y el canto de todas' se alza con el galardón al Mejor Álbum Instrumental y afirma que «mi música da hoy las gracias»

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:08

El guitarrista valenciano Rafael Serrallet ha conseguido un Latin Grammy en la ceremonia de entrega de estos premios que tuvo lugar en Las Vegas. Serrallet ... se alzó ganador en la categoría de Mejor Álbum Instrumental con su trabajo 'Y el canto de todas'.

