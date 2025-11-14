El valenciano Rafael Serrallet hace historia y consigue un Latin Grammy

El guitarrista valenciano Rafael Serrallet ha conseguido un Latin Grammy en la ceremonia de entrega de estos premios que tuvo lugar en Las Vegas. Serrallet ... se alzó ganador en la categoría de Mejor Álbum Instrumental con su trabajo 'Y el canto de todas'.

Se trata de un disco de homenaje a las compositoras latinoamericanas que grabó en Ucrania junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv, bajo la dirección de Serhiy Khorovets.

A través de este disco, Rafael Serrallet desea visibilizar la obra de creadoras cuyo talento no ha sido siempre suficientemente reconocido. Por otro lado, también pretende crear un enlace entre culturas y géneros con el objetivo de que este tipo de música alcance a todos los públicos.

Serrallet ha comenzado su discurso de agradecimiento diciendo «no tengo palabras» recordando a Víctor Hugo que dijo que «cuando las palabras no pueden expresar, la música lo dice en su lugar». Un emocionado Rafael Serrallet ha continuado señalando que «mi música hoy da las gracias, da las gracias a la Orquesta Filarmónica de Lviv en Ucrania que a pesar de las circunstancias que acompañaron en esta grabación».

También ha agradecido su labor a todos los que hicieron posible este disco. No se ha olvidado de su familia, de su esposa e hijos, sus padres y hermanos. «Y muchas gracias a todos ustedes por creer en este sueño de que la música puede cambiar el mundo. Gracias por acompañarme», ha afirmado.

Con este trabajo el prestigioso guitarrista se ha conseguido abrir paso entre la élite musical de origen hispano y se ha alzado con el prestigioso galardón de los Latin Grammy.

Otros valencianos que han estado nominados a esta edición de los premios han sido Ausiàs Parejo, también guitarrista, que optaba al premio de Mejor Álbum de Música Clásica.

El también valenciano Yerai Cortés, nacido en Alicante, optaba a otro de estos galardones en la categoría de Flamenco y la pareja Alejandro y María Laura, nacidos en Perú pero residentes en Paiporta, estaban nominados en la categoría de Mejor Álbum de Cantautor. Ninguno de ellos logró traerse la estatuilla a casa.