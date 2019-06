El valenciano Miguel Falomir, nuevo académico de San Fernando El director del Museo del Prado es propuesto por Antonio Bonet, Juan Borges y José Luis García del Busto para formar parte de la prestigiosa institución N. CAMACHO VALENCIA. Lunes, 3 junio 2019, 23:59

El valenciano Miguel Falomir, director del Museo del Prado, fue nombrado ayer académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El historiador del arte, que accedió a la pinacoteca nacional en 2017, fue propuesto por Antonio Bonet, Juan Borges y José Luis García del Busto.

Falomir, que se licenció en Historia del Arte en 1989 por la Universitat de València, era hasta que sustituyó a Miguel Zugaza en la dirección del Prado titular adjunto en Conservación e Investigación de este mismo centro artístico, pero tras la marcha de Zugaza al Museo de Bellas Artes de Bilbao ocupa un cargo con el que ha capitaneado los actos del bicentenario del Prado.

Su acceso a la Academia de San Fernando, del que informó anoche ABC, se suma a su nombramiento como miembro de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia el pasado mes de octubre. «Al arte valenciano le he dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, habré escrito más de mil páginas. Al fin y al cabo, uno no deja de ser de aquí», fueron sus palabras en el acto de ingreso en la institución de su ciudad natal.

En ese momento, Falomir ejemplificó que el Prado y la ciudad del Turia estrechaban aún más los lazos que los unían con este nombramiento. Porque, tal y como confirmó el propio director, la colaboración entre la pinacoteca nacional y el Museo de Bellas Artes de Valencia va a ser muy fructífera en el futuro. Tanto es así que confesó a LAS PROVINCIAS que este mismo año la entidad que tutela va a prestar una decena de piezas del pintor de la Comunitat Vicente López (Valencia, 1772-Madrid, 1850) para la gran exposición que prepara el Bellas Artes valenciano.

Miguel Falomir (Valencia, 1966) tiene una larga trayectoria en el mundo del arte. Desde 1990 hasta 1993 fue becario FPI del Ministerio de Educación y Ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1993 se doctoró en Historia del Arte por la Universitat de València y entre 1994 y 1995 disfrutó de una beca Fulbright posdoctoral en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Asimismo, es profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la UV y en 1997 fue nombrado jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700) del Museo del Prado. Entre 2008 y 2010 ha sido Andrew Mellon Professor en el Center for Advanced Study in the Visual Arts de la National Gallery of Art de Washington. Es miembro del Comitato Scientifico de la Fondazione Tiziano en Pieve di Cadore (Italia) y ha sido profesor invitado en las universidades de Údine en Italia y UCLA en Estados Unidos.

Entre otras exposiciones organizadas por el Museo del Prado, ha sido comisario de 'De Tiziano a Bassano. Maestros venecianos del Museo del Prado' (Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, 1997); 'Una obra maestra restaurada. El Lavatorio de Jacopo Tintoretto' (Museo del Prado, 2000); 'Los Bassano en la España del siglo de oro' (Museo del Prado, 2001); 'La restauración de El emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg de Tiziano' (Museo del Prado, 2001); 'Tiziano' (Museo del Prado, 2003); 'Tintoretto' (Museo del Prado, 2007) y 'El retrato del Renacimiento' (Museo del Prado, 2008), 'El último Rafael' (Museo del Prado, 2012), 'Las Furias : alegoría política y desafío artístico' (Museo del Prado, 2014) y 'Tiziano: Dánae, Venus y Adonis. Las primeras poesías'.

Asimismo, entre los reconocimiento también ha sido distinguido con el premio Valencianos para el Siglo XXI de LAS PROVINCIAS, galardón que recibió al mismo tiempo que el director del Museo Reina Sofía, el también valenciano Manuel Borja-Villel.