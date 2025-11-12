La valenciana de 22 años que actúa en el mítico Carnegie Hall de Nueva York

Este jueves 13 de noviembre, en el Carnegie Hall de Nueva York actuará una valenciana de veintidós años. En el mismo lugar por el que ... han pasado Chaikovski y Mahler, Los Beatles, Beyoncé o Paco de Lucía, este jueves será Adriana Julio quien extraiga su viola del estuche junto a sesenta y nueve músicos más de dieciocho nacionalidades distintas.

Este concierto, titulado 'Viaje al Nuevo Mundo', es el debut de la Orquesta de la Escuela Reina Sofía en el Carnegie Hall. Una orquesta de jóvenes talentos que interpretarán un programa con obras de Albéniz, Barber y Dvořák para simbolizar el encuentro entre Europa y América. Hablamos con Adriana Julio sobre el concierto y sobre el estado actual de la música clásica.

Estudió en el Conservatorio de Velluters. Siempre le ha apasionado la música, así que entró allí para potenciarlo. La Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrece proyectos de muchísimo nivel, así que formar parte de su orquesta «es una maravilla. Quiero seguir estudiando y cursar un máster en Alemania. Allí tienen un mundo musical muy desarrollado», afirma.

Ampliar Concierto Auditorio Nacional

Tchaikovski, Gershwin, Beyoncé, Paco de Lucía, The Doors han actuado en el Carnegie Hall de Nueva York. Ella afronta su actuación «con muchísima ilusión y, todo sea dicho, muchísima presión también. El nivel del concierto tiene que ser altísimo, así que estamos de los nervios. Pero lo digo desde la positividad total. La experiencia va a ser increíble, y poca gente puede decir que con 22 años ha tocado en el Carnegie Hall», según la artista, que destaca que el nivel de la música clásica en Valencia «es muy alto gracias a la tradición de bandas que hay, que encima antes tiraban mucho más hacia los instrumentos de viento, pero ahora hay un nivel altísimo de cuerda. La cultura de bandas es enorme en Valencia y nos da una riqueza que en muchos sitios no tienen. En la orquesta de cualquier pueblo remoto de Alemania te encuentras a un músico valenciano. Es un nexo común. Yo me he encontrado a un montón»

Ampliar Adriana Julio

-Las personas menores de 35 son más propensas a escuchar música clásica (el 65% la escucha regularmente) que los mayores de 55 años (el 57% la escucha regularmente). Parece que los jóvenes escuchan música clásica, algo qeu sorprende a Adriana. «Cada vez que voy al Auditorio Nacional de Música, hay más jóvenes. Y cada vez hay más proyectos que relacionan el ámbito de la música clásica con otros géneros como el jazz, la improvisación, el musical… A la gente le interesa, pero hay que intentar que debe de ser inaccesible para la mayoría. Una razón por la que van cada vez más jóevenes al Auditorio Nacional de Música es que les ofrecen descuentos. Pero en general, los precios son muy caros en la música clásica», señala Adriana consciente de las dificultades para vivir de la música. «Es muy complicado. Hay que aprovechar las oportunidades. Esta es una muy importante. Nos dirige Andrés Orozco-Estrada y nuestro solista es Renaud Capuçon. Son contactos muy importantes. Pero, sí, es difícil. En Alemania hay muchas más oportunidades que en España. Allí hasta en el pueblo más remoto tienen orquesta. Es mucho más fácil encontrar trabajo.», argumenta.

Ampliar Adriana Julio

De su trabajo destaca que «es muy nutritivo trabajar con gente de todas partes del mundo. Cada uno tiene su propia cultura, pero a todos nos une la música, y eso hace que nos entendamos bien. Es fácil trabajar, porque tenemos el mismo lenguaje», apunta. No es ajena a todo lo que acontece fuera de la música clásica, como el úlitmo disco de Rosalía. «Es muy innovadora. Ella estudió en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), y se nota mucho en su música y sus influencias. Conforme vas escuchando 'Lux' vas descubriendo cosas nuevas. 'Lux' es un disco con muchas capas».

Adriana Julio está dispuesta a cambiar las percepciones sociales de la música clásica. «Cada día, más gente joven toca música clásica. Y cada vez, dentro de la clásica, hay más gente que quiere diferenciarse y conectar con un público más amplio. Ese cambio está calando. La fusión ayuda y las plataformas también. No creo que porque Rosalía cante una ópera la gente se vaya a poner sinfonías de Mozart, pero sí que te abre una ventana que quizás hasta ahora estaba cerrada. Te va sonando en la cabeza»

¿Qué espera del futuro? «Es muy incierto. Cada año da un giro. Quizás me vaya a China, o cualquier otra parte. Me gusta la música de cámara en orquesta y disfruto trabajando con la gente, así que me gustaría poder estar estable en alguna orquesta», concluye.