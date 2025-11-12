Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Adriana Julio

La valenciana de 22 años que actúa en el mítico Carnegie Hall de Nueva York

Adriana Julio, viola de la Orquesta de la Escuela Superior Reina Sofía, ofrece este jueves un concierto en el auditorio de Manhattan | «En cualquier pueblo remoto de Alemania hay un músico de la Comunitat», afirma

Luis Urios Ibáñez

Luis Urios Ibáñez

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

Este jueves 13 de noviembre, en el Carnegie Hall de Nueva York actuará una valenciana de veintidós años. En el mismo lugar por el que ... han pasado Chaikovski y Mahler, Los Beatles, Beyoncé o Paco de Lucía, este jueves será Adriana Julio quien extraiga su viola del estuche junto a sesenta y nueve músicos más de dieciocho nacionalidades distintas.

