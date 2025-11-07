Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo
Logo Patrocinio
Exposición de Zainab Fasiki en el Salón del Cómic de Valenci lp

Valencia, más cerca de tener un museo para viñetas

El Ayuntamiento licita las obras de reforma de la futura sede del Centre del Còmic Micharmut por casi 1,7 millones

R. C.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

El Ayuntamiento de València ha acordado sacar a licitación pública la ejecución de las obras de reforma del edificio municipal del número 4 de la ... plaza de Tavernes de la Valldigna, en el distrito de Ciutat Vella, que albergará el futuro Centro del Cómic Micharmut. Así lo ha decidido este viernes la Junta de Gobierno Local, que ha reservado una partida económica de 1.685.647,98 euros. Está previsto que las obras de rehabilitación duren 12 meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  4. 4 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  8. 8 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  9. 9 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  10. 10 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia, más cerca de tener un museo para viñetas

Valencia, más cerca de tener un museo para viñetas