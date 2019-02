Valencia se llena de viñetas y superhéroes Los personajes Starlord de 'Guardianes de la galaxia' y Deadpool, de Marvel. / jesús signes La segunda edición de Heroes Comic-Con llega con más espacio y 30 autores de la Comunitat LAURA GARCÉS Sábado, 23 febrero 2019, 00:01

El universo del cómic ha tomado tierra en la capital del Turia. Astérix se fotografiaba con cualquiera que se le acercara y un joven Harry Potter se dejaba ver junto a 'pokemons' y otros muchos personajes nacidos de las creativas mentes de los ilustradores. ¿Quiere verles? Acérquese a Feria Valencia. Allí, en el pabellón Norte se celebra, desde ayer y hasta el domingo, la segunda edición de Heroes Comic Con.

La convocatoria ha ganado espacio -un pabellón más-, también actividades para un programa que presta especial atención a los más pequeños. El año pasado, cuando se estrenó el deseado certamen, a la cita acudieron 23.000 espectadores. Los organizadores confían en que en esta ocasión el registro de visitantes «ronde esa cifra» a la espera de ver «cuando cerremos la taquilla si hemos subido», destacó la directora del evento, Reyes Sáenz de Juano. La cita incluye novedades. Se han incorporado los contenidos de Panini Marvel y una zona de videojuegos. La presencia de autores valencianos, según la cifra facilitada por la directora del evento, se sitúa en torno a los treinta o cuarenta.

Hay para todos los públicos y cualquier gusto. La iniciativa «nació con un foco muy amplio respecto a público», apuntó la directora. Está pensada para los muy jóvenes, - muchos colegios acercan a sus alumnos hasta Feria Valencia-; para los adolescentes que «vienen a ver a actores de series de televisión muy conocidas; y también se detiene en los seguidores del género de toda la vida. «Podemos hablar de hasta los 80 años», especificó Sáenz de Juano.

Con estos mimbres y sobre una tierra abonada por la creatividad trasladada al cómic, el recinto es desde ayer un escenario de viñetas y superhéroes. Los seguidores del género tienen a su alcance 'merchandising' de series y programas. También pueden disfrutar de conferencias o firmas de libros. El programa incluye una amplia lista de invitados por parte de la organización. El mundo de la televisión se hará presente con la actriz Lena Headey, de 'Juego de Tronos'. El cómic internacional aportará nombres como Mike Zeck, Dominique Bertail o Julián Totino, entre otros. Entre los ilustradores nacionales que acudirán a la cita se encuentran Nacho Golfe, Rafa Fronteriz, Sento, Jaume Pallardó y Ruizge. No faltarán representantes de 'cosplay' y 'Yotubers'.

«En Valencia había muchas ganas de tener un salón del cómic, tanto por parte de los visitantes como de la industria. El año pasado situamos la ciudad en el mapa de los salones de cómic y esta segunda edición es para ir construyendo», destacó Sáenz de Juano.

La inquietud por disponer del certamen, que ya mostraron los 23.000 visitantes de 2018, tuvo ayer su reflejo sólo minutos después de que Heroes Comic Con abriera sus puertas. Los primeros asistentes no se hicieron esperar. Pronto se llenaron los pasillos, sobre todo de niños de la mano de sus colegios, y de adolescentes. Algunos no olvidaron los disfraces para ocupar el espacio convertidos en su héroes favoritos. Otros, se acercaban a los expositores en busca de una varita de Harry Potter, un 'pop' que reproducía a alguno de los personajes de 'Juego de Tronos' o de 'Star Wars'. No faltan a la cita las reproducciones de clásicos como Superman, Spiderman o el Capitán América.

Las editoriales, con amplia presencia valenciana, ofrecen su producto. Y una exposición recibe a los visitantes mostrando viñetas de Carlos Pacheco y Rafa Fonteriz para Marvel, de Bea Enrique o Keko. La presencia valenciana en la muestra la aporta la publicación 'Xiulit', que ha contado con firmas valencianos como las de Cristina Durán, Julia Cejas, Sento, Paco Roca, Daniel Torres, entre otras.