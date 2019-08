Valencia ensalza el arte de Julio González

El centro conserva más de 400 obras del creador

Julio González está considerado uno de los principales escultores del siglo XX. A pesar de no ser muy extensa, su obra se muestra en los museos de arte moderno más relevantes del panorama internacional. No obstante, la colección más importante de González es la del IVAM, que consta de 120 esculturas, 20 pinturas y 70 dibujos, entre otras. La adquisición en julio de 1985 de parte de sus fondos fue el arranque del proyecto expositivo del museo valenciano. No sólo se adquirieron las piezas sino que hubo una generosa donación de las herederas del artista, Carmen Martínez y Viviane Grimminger. En total, el IVAM conserva casi cuatrocientas creaciones.