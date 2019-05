Valencia desvela las claves de la creación digital Responsables del videojuego 'Fornite' y diseñadores de la serie 'The walking dead' muestran los usos de la tecnología en el arte, el ocio y el teatro NOELIA CAMACHO VALENCIA. Viernes, 10 mayo 2019, 01:21

Con un editor mucho más sencillo de lo que se cree se diseña uno de los videojuegos del momento: 'Fornite'. Las nuevas tecnologías lo han colonizado todo. Con un ordenador, conexión a internet y múltiples programas y aplicaciones se puede hacer de todo. El arte, el teatro, el ocio... hasta las cabeceras de series de televisión, como la famosa 'The walking dead', tienen detrás a artífices que, valiéndose de la tecnología, son los creadores digitales más punteros del momento.

A todos ellos da voz el congreso Digital Jove, cuya segunda edición se inauguró ayer en Valencia. El certamen vuela libre después de que el año pasado se celebrara dentro de Cinema Jove. Con Canadá como país invitado, Digital Jove dio voz ayer a profesionales como el valenciano Juan Pablo Mendiola, responsable de la empresa PanicMap y artífice de las animaciones de múltiples montajes teatrales. «Yo empecé con el 'Cinexin'», comentó ayer entre los asistentes antes de mostrar la primera película de animación que realizó. Su pasión por lo audiovisual y la tecnología se vio aupada con la aparición de las nuevas tecnologías. «Lo democratizaron todo», aseguró.

No es el único que, en el marco del congreso, ha contado algunos secretos de su profesión. Mario Palmero, uno de los representantes de la empresa que crea el famoso juego 'Fornite' mostró cómo la firma utiliza programas sencillos para configurar el producto. En este sentido, profesionales como Kyle Cooper, encargado de abrir el encuentro, contaron, en su caso, cómo diseña las cabeceras de series de televisión como 'The walking dead'. Cooper fue también el diseñador del título de la película 'Seven'. Le siguió Rob McLaughlin, quien desgranó que en su empresa la tecnología se utiliza para recrear situaciones de crisis, con las que poner a prueba a las personas y analizar las decisiones a tomar en este tipo de escenarios.

Para el día de hoy, la periodista Ana Pastor contará cómo, desde su empresa Newtral, se utilizan estas herramientas para comprobar informaciones falsas o 'fake news'. En Digital Jove también cabe la solidaridad, la medicina, el turismo, el arte y la diversidad. Por ello, desde las múltiples aplicaciones de los audiolibros a las técnicas utilizadas en cirujía y en los quirófanos, pasando por talleres en los que se muestran los usos de la realidad aumentada o las claves tecnológicas que nutren a la profesión de 'dj'.

«Nuestra intención es generar un espacio de reflexión con los que consideramos creadores de contenidos. no sólo artistas porque también se crean vacunas, robots... Intentamos instaurar un foro de debate sobre los nuevos sistemas, las narrativas y los lenguajes que se utilizan», asegura el director de Digital Jove, Fernando Carrión.

El certamen concluirá mañana con una serie de actividades para público familiar. Además, entre sus conclusiones planteará el lema de lo que será la próxima edición. ¿Cómo será Valencia en 2050?' es la pregunta que quiere hacer la organización, que espera recibir propuestas.