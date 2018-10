Valencia, en la cumbre del ocio digital El animador sujeta al arqueólogo, el personaje creado por Clay Animation para el videojuego. / damián torres Clay Animation realiza un personaje para la última edición de 'Just Dance', que sale hoy a la venta en toda Europa Un estudio de la Comunitat es la primera empresa española en aplicar el 'stop motion' al videojuego NOELIA CAMACHO VALENCIA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:23

No tiene nombre. Es un arqueólogo que baila al ritmo de la conocida canción 'Mi mi mi' del grupo Serebro. Pero se ha convertido en todo un hito para la animación valenciana. Se trata del personaje creado por el estudio Clay Animation para el popular videojuego 'Just Dance 2019', impulsado por la multinacional francesa Ubisoft, responsable de títulos como 'Assassin's Creed', 'Far Cry' y 'Tom Clancy's'.

La empresa valenciana, conocida por haber creado 'Clay Kids', la primera serie de animación española mediante la técnica del 'stop motion' -animación fotograma a fotograma- ha sido la responsable de dar vida a un personaje que se incluye en una de las pantallas del popular videojuego, cuya nueva edición sale hoy a la venta en Europa.

«Nos contactaron desde Ubisoft y nos dieron las claves de lo que querían. Se trataba de un arqueólogo que bailara acompañado del avatar que siempre aparece en el videojuego. A partir de ahí, nos pusimos a confeccionar lo que se denomina como mapa. El proceso de hacerlo danzar fue muy complicado. Hicimos lo que en animación se llama rotoscopiar, es decir, realizar fotograma a fotograma cada movimiento. Hemos tardado unos cuatro meses», cuenta a LAS PROVINCIAS el director del estudio, Javier Tostado.

El muñeco que cobra vida en el popular juego se ha diseñado con silicona, espuma de látex y resina. Además, tiene una estructura interior de acero inoxidable. Después, se ha ido fotografiando cada uno de los pasos de la coreografía. De cada uno de ellos, se ha realizado ocho instantáneas. «Hemos jugado con la iluminación. Al final, se han necesitado más de 5.000 imágenes para la pantalla», asegura el Iván Sarrión, el animador encargado de dar vida a este muñeco. Asimismo, no sólo crearon al arqueólogo. También realizaron el diseño del entorno del mapa donde se desarrolla la coreografía. Con un diseño inspirado en las pirámides de Egipto, los profesionales valencianos no han tenido miedo a los retos. «Nos decían que somos unos valientes. En un momento del videojuego, el personaje que acompaña al avatar de 'Just Dance 2019' le quita como una especie de fajín. Desde Ubisoft nos aseguraron que no hacía falta que el arqueólogo se lo quitara, pero nosotros lo hicimos», confiesa Tostado. Desde Clay Animation han mimado cada detalle del movimiento del muñeco. Los seguidores del juego que, desde hoy se hagan con una copia, podrán observar como este avatar se mueve al ritmo de la música, su bigote baila al ritmo de la melodía e, incluso, se sirve de un látigo como si del propio Indiana Jones se tratara para marcarse el peculiar bailar que deben superar los jugadores.

«Cuando nos planteamos incluir una animación en 'stop motion' en 'Just Dance 2019', valoramos varias opciones y Clay Animation reunía no solo un nivel increíble en su técnica sino también el tono que podía encajar con la diversión que transmite nuestro juego», asegura a este diario el director creativo de 'Just Dance 2019', Damien Pousse, quien ayer estuvo en Valencia para avalar el trabajo realizado por el estudio. «Trabajar con ellos ha sido muy interesante y el resultado es magnífico. Pero hasta no conocer el listado de canciones del año que viene, no sabremos qué necesitaremos», responde Pousse sobre si la colaboración entre ambas empresas va a seguir en el futuro.

En la actualidad, el estudio valenciano trabaja más en el exterior que en España. India y Estados Unidos son dos de los mercados desde donde reciben más encargos. Y de todos los ámbitos. En estos momentos trabajan en una serie de animación para Hasbro. Han realizado también proyectos de animación en 'stop motion' para campañas publicitarias en India, donde han llegado a lograr un elefante azul, uno de los premios del sector de la publicidad más significativos del país. Asimismo, están a la espera del estreno en España de la segunda temporada de 'Clay Kids', la serie infantil que les hizo famosos. Esta es la primera experiencia que el estudio, ubicado en Ribarroja, ha tenido en el mundo de los videojuegos, donde los proyectos suele utilizar técnicas como el 3D pero no tanto el 'stop motion', utilizado por estos profesionales en todas sus facetas: 'pixilation', animación de papel y animación con plastilina, entre otros.

Por su parte, 'Just Dance' es el videojuego de baile más vendido del mundo. Incluye la posibilidad de bailar las coreografías de hasta 40 canciones como 'Finesse (Remix)', de Bruno Mars y Cardi B, o 'Havana', de Camila Cabello.